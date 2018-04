La renuncia a herencias en Aragón marca máximos históricos, con más de 1.100 al año

La depreciación del valor de los inmuebles es una de las razones más comunes, pero no la única. José Miguel Marco

Desde el inicio de la crisis económica, el volumen de aragoneses que deciden cada año renunciar a su herencia ha vivido una escalada casi constante, a excepción de 2010 y 2016 cuando se registraron los únicos descensos de la década. No obstante, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Notariado, en 2017 se anotó la cifra más alta de la historia, con más de 1.100 renuncias en solo una año. Esta cifra supone casi el triple de las que se registraban en 2007 o 2008, cuando había menos de 400 renuncias anuales.

Desde el Ilustre Colegio Notarial de Aragón aseguran que esta tendencia alcista se debe a la situación económica, que todavía no es tan positiva como en otras comunidades autónomas. “Cuando descienda el volumen de endeudamiento de las familias aragonesas, se registrará una bajada importante en el volumen de gente que renuncia a la herencia”, sostiene Dámaso Cruz, presidente de este organismo. Una situación que se podría dar el próximo año. “Al igual que empezamos la crisis más tarde que el resto de España (por el efecto Expo), también estamos tardando un poco más en salir. Ejemplo de ello es que el precio de la vivienda todavía evoluciona a un ritmo lento, muy por debajo de la media española”, recuerda. Según los datos de Tinsa (empresa dedicada a la tasación de inmuebles), durante el primer trimestre de 2018, el precio de la vivienda en Aragón ha aumentado un 0,9% mientras que en España se ha encarecido casi el 4%.

“En estos momentos, una de las razones por la que más gente renuncia a una herencia es por la depreciación del valor de los inmuebles”, explica Cruz. En esta situación se encuentran aquellas personas que adquirieron una vivienda hace 15 años por un elevado precio y ahora han fallecido, dejando una deuda mayor que el valor actual del inmueble. “En muchas de estas situaciones los descendientes deciden renunciar a la herencia”, recalca. Lo mismo ocurre cuando se recibe una vivienda o cualquier otro tipo de inmueble que, aunque está pagado, necesita una reforma integral. “En estos casos, si no tiene valor sentimental y el económico no es elevado, mucha gente no los acepta porque la reforma tiene un coste superior al del inmueble”, subraya.