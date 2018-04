Odón: un arquitecto de reyes y un rey de la actuación

Marcos Ibáñez nació en Odón en 1738. "Llegó a ser arquitecto de la corte de Carlos III –explica Merche– diseñó nuestra ermita de la Virgen de las Mercedes y y también la Ciudad de Guatemala cuando se reconstruyó en 1773 tras un terremoto que la había devastado. Su hermanastro Joaquín Ibáñez era chantre, el director del coro en la catedral de Teruel, y fue el que ayudó a Marcos a salir de Obón, estudiar y trabajar para la realeza. Era coleccionista de libros y monedas, y dejó en testamento dinero para levantar la primera escuela en Odón. En la ermita se conserva un retrato suyo, hecho por Mariano Maella".

Marcos Ibáñez fue pupilo en Madrid del italiano Francesco Sabatini, arquitecto en jefe del rey y responsable de los Jardines que llevan su nombre. Tras su trabajo en Guatemala y una serie de penalidades, Ibáñez murió en la ciudad mexicana de Xalapa cuando emprendía el regreso a España. En su testamento también se acordó de Odón.

Casas rurales

Adela y Mari Carmen son dos emprendedoras en el pueblo: ambas se lanzaron a la piscina de la casa rural. "En 1990 empecé a arreglar una casa frente a la mía –recuerda Mari Carmen– con la idea de hacer algo con ella en el futuro. En un curso promovido por Adri me animaron a lanzarme y me ofrecieron apoyo. Acabé abriendo en 1996 y nunca he cerrado, aunque la crisis se notó y hubo un parón; ahora las cosas van mejor". "Yo abrí en el 2000 –recuerda Adela– y también he notado la crisis, aunque es verdad que se nota más movimiento. Una cosa curiosa es que viene más gente de Barcelona y Madrid que de Aragón. El tirón de Gallocanta se nota, aunque no estemos en el mismo contorno de la laguna".

Mari Carmen y su marido también tienen gallinas de varias razas. Entre ellas están las araucanas –de plumaje colorido y origen chileno, como se deduce de su nombre– que tienen una particularidad; dan huevos azulados. "Es un azul fino, pero podéis comprobarlo; están buenísimos, además", presume Mari Carmen. En el corral también destaca una gallina con peluca ‘beatle’ que llama poderosamente la atención. La ganadería y la agricultura, aunque venidas a menos, siguen siendo las actividades capitales del municipio, aunque el bajón ganadero se ha notado incluso en los acuíferos circundantes, bastante deteriorados. Odón, por cierto, fue el primer pueblo turolense que solicitó la concentración parcelaria, sin éxito inicial.

El dance de Molina es de Odón

Como ocurre en la práctica totalidad de los pueblos de Aragón, Odon tuvo dance y la guerra civil hizo mella en su práctica, hasta dejarlo en desuso. Este dance se llevaba antiguamente a Molina de Aragón después de hacerse en Odón, y finalmente se preservó en la localidad alcarreña, especialmente en el entorno de la ermita de la Virgen de la Hoz.

Dance hasta la guerra los viernes, el sábado Molina de Aragón y luego a la Virgen de la Hoz en carros. "Tenemos la música, los textos y la reproducción de un cuadro –aclara Merche– que estaba en la ermita de la Virgen de la Hoz para fijarnos en las ropas; además, en el vaciado de una casa encontramos la máscara del diablo usada antiguamente. Hemos hablado con Molina y están dispuestos a venir a Odón para que reaprendamos el dance, pues reconocen que es el mismo que se hacía aquí. Ojalá haya gente dispuesta para reproducirlo".

El impulso de tres escolapios desde la distancia a la vida social y educativa del pueblo

La asociación Virgen de las Mercedes ha hecho mucho por conservar y mejorar la ermita que lleva su nombre. Tiene 400 socios, la mayoría de ellos residentes fuera de Odón. En este impulso y en muchos otros destacaron tres escolapios naturales del pueblo: Damián y Justino Bello y Mariano Gil, tíos y primo de Mari Carmen Gil. Los tres se involucraron mucho en el arreglo de la ermita y en los peirones situados en la carretera de entrada del pueblo, con el apoyo añadido de la DGA y la DPT. Para los temas concernientes a la iglesia de San Bartolomé se constituyó hace una década otra asociación, Virgen del Pilar de Odón. Damián Bello es probablemente una de las personas más queridas de esta localidad, aunque la mayor parte de su vida ejerció como docente en Jaca. Fallecido hace un año, había sido nombrado hijo adoptivo de Jaca en 2015. Se le conocía por la gran promoción del deporte que hizo entre los escolares, especialmente el esquí y el fútbol. Mari Carmen lo recuerda con emoción indisimulada. "Los tres son una maravilla, pero Damián era alguien especial. Cuando volvía al pueblo desde Jaca siempre se preocupaba del bienestar de todos, de la cabalgata de Reyes para los niños... tenía la ilusión de ver restaurada la talla de la Virgen de las Mercedes, y no pudo ser, pero en ello estamos. La ilusión no se nos quita. Lo mismo ocurre con la peana y el Cristo de la iglesia". La ermita tiene más guardianes y valedores en el pueblo. Cuca Muñoz, teniente de alcalde, y su marido Miguel Sánchez ‘El Alpargatero’ son dos de ellos. Miguel, que lleva con orgullo el apelativo de su familia, fue pintor toda su vida, ‘de brocha gorda, pero muy bueno’, como dice Cuca. Ya jubilado, echa una mano en el adecentamiento de la ermita y su entorno.

LOS IMPRESCINDIBLES

La casa de los Fuertes

Este edificio señorial data de finales del siglo XVII o principios del XVIII. Por el escudo se sabe que perteneció al linaje de los Fuertes. Tiene tres plantas y tipología clásica de palacio aragonés, con notable composición simétrica.

José Luis Gil

Aunque nació en Zaragoza, el popular actor tiene sus raíces familiares en Odón. El famoso señor Cuesta de ‘Aquí no hay quien viva’ es, sin duda, uno de los intérpretes más populares y queridos de España en la actualidad.

Afición al frontón

El pueblo cuenta con dos frontones: hay afición. Uno es antiguo, ya en desuso, y se halla en la puerta de la parroquia; el otro es nuevo y está en la zona deportiva, que también incluye juegos exteriores, pabellón y jardines.

