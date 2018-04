El Justicia, un listón muy alto

El último Justicia de Aragón, desde hace años actuando en funciones, quizá sea pronto relevado. No merece tan prolongada interinidad. Otra persona hubiera reaccionado más duramente ante ese trato, que no dice bien de nuestros partidos políticos y de las Cortes de Aragón. Y está por ver si el próximo desenlace del caso logrará merecer el aplauso ciudadano.

Esta interesante institución de nuestro derecho foral ha sido muy bien gestionada por su actual titular, Fernando García Vicente. Ha ejercido sin suscitar reproches de sectarismo o propensión partidista. Lo ha hecho con competencia, ayudado por un equipo de alto nivel jurídico y técnico, que ojalá fuera representativo de la media institucional; y, en fin, el coste económico de sus actuaciones, que son miles y a menudo prolijas y laboriosas, ha sido bajo y con raro ahorro presupuestario. De veras ejemplar.

Por añadidura, ha completado sus acciones en el ámbito de su función –menos notoria– de tutor del ordenamiento legal aragonés con la publicación de estudios relevantes para el conocimiento de nuestro derecho, actual e histórico. Ha potenciado así el perfil académico y didáctico del Justicia de Aragón de forma certera. El martes, sin ir más lejos, presentará en su sede unas actas inéditas de las Cortes medievales de Aragón, en un denso volumen dirigido por los profesores J. Á. Sesma y C. Laliena.

En suma: las únicas y escasas críticas negativas que se han oído en estos años sobre el Justicia de Aragón se han dirigido a la supuesta redundancia de sus funciones con las del Defensor del Pueblo. Son censuras nacidas del conocimiento deficiente y de la visión simplista de sus funciones, que no son un puro calco de las del Defensor. De ningún modo es imaginable que la institución nacional pudiera despachar en Aragón, con eficiencia, un volumen anual de casi veinte mil escritos (19.005), cifra alcanzada por el Justicia en 2017.

Por lo demás, se coordina estrechamente con el Defensor y le ahorra disponer en Aragón de estructuras periféricas: el pasado año, el Justicia le remitió 197 expedientes ya confeccionados.

Hay quien no coopera

Pero no todo le sale bien. En sesenta y dos ocasiones, el Justicia ha tenido que recordar a diversas instituciones que debían cumplir con la ley. El número de casos, poco a poco, se va reduciendo, pero todavía es excesivo. Algunos gobernantes nuestros parecen pensar que pueden ignorar el precepto que les obliga a auxiliarle en sus investigaciones. El Justicia, que carece de capacidad ejecutiva y sancionadora, rinde cuentas a las Cortes autonómicas. Su fuerza legal y moral nace del Estatuto de Aragón: los amantes de la transparencia en la gestión pública, siempre perfectible, tienen en el Justicia un pilar. La ley aragonesa ordena cooperar a "todos los poderes públicos y entidades" afectadas por nuestro ordenamiento. No es humo, hay concreción: autoridades y servidores públicos deben facilitarle "las informaciones, asistencia y entrada a todas las dependencias, centros y organismos"y "los datos, expedientes o cualquier clase de documentos"que le permitan "la actuación investigadora".

Hay quien no ha aprendido, o digerido bien, estas cosas. Por ejemplo, a la mayor de las administraciones locales aragonesas, que es el Ayuntamiento de Zaragoza, el Justicia le ha recordado once veces en un año que incumplía alguna clase de deber legal.

El Informe 2017 ya puede leerse y descargarse en el portal digital de la institución. En sus 2.117 páginas uno encuentra de todo, también casos enrevesados que se transforman en interesantes lecciones de derecho. No siempre son bien admitidas por el destinatario institucional. Los hay que ni siquiera se dignan responder al Justicia. O sea, que queda mucho por avanzar.

Listón muy alto

Fernando García Vicente es profesor universitario y fiscal de carrera. Posee, pues, aptitudes adquiridas por partida doble para la sistematización, además de habilidades didácticas. Puede decirse que es, por su naturaleza profesional, un defensor de oficio de las libertades públicas y del imperio de la ley, sin el cual no se da la civilidad democrática. Esto ya ha dejado de ser una obviedad en España, donde menudean los líderes y partidos, jefes y jefecillos que se mofan a diario del Estado de derecho.

He oído, más de una vez, al justicia García Vicente una frase reveladora de un matiz peculiar que tiñe su desempeño ordinario: "Hay que ser amable con la gente, sobre todo con quienes no tienen razón. Y explicarles bien por qué no la tienen".

Tal manera de sentir, estar y obrar resume un talante que raya con la santidad cívica. Ese lema es un benéfico propósito que no todos sabemos imponernos y que deja muy alto el listón del moderno justiciazgo.