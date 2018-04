La cuidadora que dejó tres horas tirada en el suelo a una mujer de 87 años alega que tenía más faena

La cuidadora de la residencia de ancianos del Actur acusada de dejar tres horas tirada en el suelo con una pierna rota a una mujer de 87 años alegó ayer en su defensa que aquella madrugada estaba trabajando sola y tenía más faena. Haciendo uso del derecho a la última palabra, Alicia Mercedes H. S. dijo que no pidió una ambulancia ni avisó a los responsables del centro porque creyó que sería capaz de levantar ella sola a la octogenaria y llevarla a la cama. "En ningún momento fue mi intención no socorrer a doña Celestina. Pero tenía más ancianos incapacitados a los que atender", manifestó la encausada para terminar admitiendo que se equivocó al no llamar al 112.

Los hechos que han llevado al banquillo a esta mujer se produjeron la madrugada del 21 de noviembre de 2016 en la residencia Las Rosas. A las 5.47, la anciana se levantó para ir al baño, pero sufrió una caída, se fracturó el fémur y no pudo volver a incorporarse. Gracias a la grabación de una cámara de seguridad, se comprobó que la acusada se acercó al lugar donde se encontraba la octogenaria lamentándose. Sorprendentemente, en lugar de socorrerla, la cuidadora apagó la luz y continuó con sus ocupaciones. Aunque después volvió a pasar por encima de ella varias veces, la señora no recibió ayuda hasta las 7.50, cuando llegaron a trabajar otras dos empleadas, que enseguida llamaron a emergencias.

Para entonces, además de con un enorme cuadro de ansiedad, la mujer se encontraba "congelada" –dijeron las propias compañeras de la encausada–, ya que pasó la noche tirada en el suelo en camisón. "Ni siquiera le puso una manta por encima. No tengo palabras para definir el comportamiento de la acusada", le reprochó el fiscal. "Habla de que era una limpiadora y no tenía preparación –añadió–, pero es que para socorrer a esta persona no hacía falta un máster. Solo sentido común y algo de humanidad".

Visto para sentencia