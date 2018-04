Susana Gaspar, sin revelar si será candidata, pide a PSOE y PP que dejen el "no es no"

La portavoz de Ciudadanos en Aragón, Susana Gaspar , reconoce que su partido se está preparando para gobernar la próxima legislatura, aunque rehúsa desvelar si se volverá a presentar como cabeza de lista a la presidencia de Aragón , y aprovecha, en una entrevista, para pedir al PSOE y al PP que abandonen su política del "no es no".

Susana Gaspar (Zaragoza, 1974) reconoce que no le importaría repetir como candidata a la Presidencia de Aragón en las elecciones de junio del año que viene, pero insiste en que este "no es el momento" de hablar de candidaturas.

En 2018, Ciudadanos tiene "claro" que su objetivo es "seguir trabajando en las instituciones" para defender su proyecto, "común para toda España".

Gaspar precisa que las fechas de celebración de las Primarias para decidir a los candidatos y la conformación de las listas se decidirán "en el momento oportuno", sin dar más datos.

Pero entretanto, la formación naranja, que Gaspar reconoce que vive en una tendencia "al alza", se prepara desde hace tres años, con formación interna y otros métodos, para gobernar.

Ciudadanos aterrizó en las Cortes de Aragón con cinco diputados que, según ha reconocido, tuvieron que aprender "muy rápido" a desarrollar sus tareas de representación. "Hemos hecho un máster", enfatiza Gaspar.

Un trabajo, añade, que ha servido para "poner al ciudadano en el centro" de las políticas, además de para dar por finiquitado el bipartidismo. Lo que eso significa, precisa Gaspar, es "votar las iniciativas en función de si son útiles para los ciudadanos, y no en función del color político de quienes las presentan".

Ciudadanos es un partido de centro y no aspira a ser "bisagra", y por eso valora las iniciativas "en función de lo que es bueno para los aragoneses", insiste Gaspar, quien rechaza de plano entrar en el juego del "y tú más" o en las descalificaciones, porque "esa no es manera de dar solución a los problemas de los aragoneses".

Reconoce, en este sentido, que en las últimas semanas en el Parlamento aragonés se vive un ambiente de "todos contra todos" ante el que intenta hacer un llamamiento a la calma: "si durante el año y poco que nos queda empezamos a utilizar el Parlamento para hacer campaña y faltarnos al respeto, haremos un flaco favor a los aragoneses", recalca.

Y concreta: Al PP le reprocha Gaspar que no esté "muy contento" con que Ciudadanos, en lugar de hacer "política de protesta" haga "política de propuesta", e insta a los populares a que abandonen su oposición del "no es no" y su postura de oponerse pero "sin proponer nada a cambio".

El mensaje que lanza al PSOE de Aragón es para que sea capaz de convencer a su grupo en el Congreso de los Diputados para que apoyen los presupuestos, asumiendo una "responsabilidad de Estado" necesaria en "situaciones excepcionales".

Del Gobierno de Aragón le cuesta decir las posibles cosas buenas que este ha hecho, entre otras cosas porque el Ejecutivo, según ha dicho, está "en fase de salida" y solo piensa en la campaña electoral.

Durante estos tres años "se han dedicado a hacer planes, planitos y plazanos" pero no les ha dado tiempo, o quizá "no se atrevan", a ejecutar.

En esta quizá calculada equidistancia, Gaspar insiste, cuando se le pregunta por sus preferencias a la hora de pactar para un hipotético gobierno tras las elecciones de 2019, en que "no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo".

"Tendremos un programa de gobierno, nos sentaremos con las fuerzas políticas que tengan la mayoría de los votos y analizaremos sus programas electorales y qué va a beneficiar más a los ciudadanos", manifiesta. Ahora, no es el momento de decir nada más.

Respecto a si la posición de Ciudadanos respecto al Plan Hidrológico Nacional (PHN), les podrá pasar factura, asegura que la dirección nacional "ha dejado al margen" su ambigüedad.

"Al macroproyecto de trasvase del Ebro establecido en el anterior PHN decimos que no, y menos en estos momentos". "No es viable ni factible porque la cuenta del Ebro no es excedentaria, lo hemos dicho alto y claro", enfatiza.

Gaspar carga contra "una serie de partidos, regionalistas, que utilizan el agua y el Ebro como una bandera para agitarla de vez en cuando y acusar a Ciudadanos de trasvasista". A estas formaciones les pide que "dejen de utilizar el agua para enfrentar a los territorios".

Así, insiste en que Ciudadanos es un partido de ámbito estatal que nació "porque tenía una idea clara de país y un proyecto claro para toda España", en el que todas las comunidades se sientan "cómodas", algo que lamenta que hace tiempo que los políticos "han olvidado".

Y, en el seno de Ciudadanos Aragón, niega cualquier tipo de bicefalía, en tanto en cuanto ella es la voz del partido en la comunidad pero la secretaría de Organización recae en su compañero de escaño Ramiro Domínguez. "Tenemos un órgano coral en el que se toman decisiones colegiadas" y "hemos aprendido a trabajar y respetar", insiste.