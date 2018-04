El pueblo gitano de Aragón se reivindica y pide más presencia entre políticos, policías y abogados

Aunque han preparado actos en varios puntos de la Comunidad, destaca la ceremonia en el río Ebro de este viernes a las 17.30 en Zaragoza. A esa hora se leerá un manifiesto y se cantará el himno 'Gelem, gelem', que varios niños se encargarán de leer también en castellano. Se procederá, asimismo, al ya tradicional lanzamiento de claveles desde el puente de Hierro. "El nuestro ha sido un pueblo errante. El río simboliza el camino y los claveles, los gitanos que se quedaron en él", explica Clavería.

La comunidad reconoce haber pasado "unos años duros" por la crisis, que ha hecho que haya caído la venta ambulante, de la que dependen alrededor de 500 familias en la Comunidad. "El problema es que no hay trabajo", subraya la presidenta de FAGA. Esto ha hecho, por ejemplo, que las familias tengan cada vez menos miembros. "Antes tenían hasta 10 o 12 hijos. Ahora, de dos a cuatro. Empezará a notarse en unos años, seremos menos", añade. En el día a día también hay obstáculos que superar. "La mayor parte de la gente no es racista, pero siguen dándose casos", dice.

Esto, según Clavería, hace que sea necesario incidir en la promoción del pueblo gitano. "Buscamos que todos se inserten en la sociedad y sean respetados. Aunque ya hay gitanos policías, albañiles, fontaneros, conductores de autobús, camareros o maestros de cocina, queremos ir más allá", explica. Este llamamiento se hace extensivo a la clase política. "Queremos que los partidos se acuerden de nosotros y nos llamen a formar listas", afirma.

Clavería asegura que "cada vez hay más gitanos preparados". Carmen Dual, de 36 años, es un ejemplo. Aunque en su día se quedó en la ESO, se ha formado en mediación social e intercultural y ahora prepara el examen de acceso a la universidad para mayores de 25 años. También forma parte de la junta directiva de la Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón, donde ejerce de mediadora social. "He centrado mi carrera en el empoderamiento de la mujer gitana. En este tiempo he sido coordinadora de varios programas y he hecho cursos a través del Ministerio de Sanidad. Aún hoy me sigo formando", explica.

Su meta es estudiar Trabajo Social, aunque no descarta tirar por Derecho. "De joven no tuve la oportunidad, la sociedad no estaba preparada. Ahora, en cambio, es más sensible con la población inmigrante", dice. Al entrar a la Federación "se abrió una puerta". "Para mí, era un universo desconocido", reconoce. Lo importante, en su opinión, es que las mujeres gitanas sepan "que pueden ser autónomas, formarse igual que el resto y tener recursos económicos sin depender de nadie".

A lo largo de su vida, Dual admite haberse encontrado "cosas buenas y malas", desde gente que no estaba por la labor de ayudar hasta personas que no dudaron en hacerlo. "Sí echo en falta más apoyo político. En este campo queda mucho por hacer. Desgraciadamente, la población gitana ha sido víctima a lo largo de la historia de racismo y xenofobia. Hasta 1985 había leyes a nivel nacional que iban en nuestra contra, pero nosotros también formamos parte de la historia de España. Tenemos que conseguir que nuestros niños y niñas se sientan orgullosos de lo que son al ir al colegio o al instituto", añade.