La DGA exige a Montoro negociar las inversiones del Estado en Aragón para 2018

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha enviado este lunes una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para instarle a “estudiar de forma conjunta” las inversiones del Estado en Aragón para 2018. Guillén urge a fijar hora y fecha para cumplir así con el Estatuto, que obliga a abordar de forma bilateral las actuaciones estatales en la Comunidad. “Le recuerdo la obligación estatutaria, porque no lo ha hecho”, ha dicho.

No obstante, el responsable socialista ha dudado de que el Gobierno central convoque finalmente a la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Aragón, dado que la presentación de los presupuestos estatales está anunciada para el próximo día 27. De hacerlo, sería la primera vez que se diera voz a la Comunidad en esta cuestión desde que se reformó el estatuto en 2007 y se incluyera esta obligación en su artículo 109.

Tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Vicente Guillén ha incidido este martes en que los incumplimientos del Ejecutivo de Rajoy en materia de inversiones en Aragón son “flagrantes” y ha lamentado que en los tres años de esta legislatura no se haya convocado a la DGA para fijar las prioridades con antelación a la presentación de las cuentas. "Si en tres años no lo han hecho, no creo que en estos momentos lo quieran hacer", ha lamentado.