Podíamos haber sido referente internacional en relación a la inmigración. Si uno contempla Europa verá que siempre hemos estado emigrando. Sin embargo, con la presente economía neoliberal poco a poco hemos destruido estos lazos que nos unían a las demás culturas y civilizaciones. Nos hemos olvidado de que los inmigrantes no salen de sus países porque les plazca, sino porque se mueren de hambre. Según la FAO, más de 20.000 personas cada día, la mayoría son niños de unos cinco años.

¿Es un tema económico?

Al mismo tiempo que ocurre esto, se están invirtiendo en gastos militares y en armas más de cuatro mil millones de dólares en el mundo. Europa está dando un ejemplo terrible de insolidaridad. Nosotros queremos una Europa política, ética, social, cultural… Ahora no nos une más que una moneda.

¿Qué debería cambiar?

Teníamos un sistema multilateral y multidemocrático, como eran las Naciones Unidas. Pero llegaron el señor Reagan y la señora Thatcher y crearon el G-6, G-7, G-8, G-20... Un disparate. Debemos recuperarlo. ¿Cómo vamos a dejar que al mundo lo dominen 6, 7 o 20 países si somos casi 200 naciones?

Muros, vallas... ¿el mundo va a seguir construyendo fronteras aunque cada día esté más globalizado?

El neoliberalismo se caracteriza porque en lugar de puentes ha construido muros. En estos momentos, el máximo exponente del neoliberalismo es el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, una persona insólita y fuera de lugar. Se están poniendo en juego no solo los principios de solidaridad y los derechos básicos, sino el futuro de la humanidad.

No podemos olvidar el cambio climático...

Es un proceso potencialmente irreversible. No hay puntos de retorno y en vez de ponernos en tensión y en acción, nos estamos distrayendo. Se habla de otros tipos de problemas. Si no cumplimos con nuestro deber, los jóvenes se pueden encontrar con una calidad de vida enormemente deteriorada.

Pero la gente está saliendo a la calle a protestar.

Hoy la gente empieza a tener la palabra y, sobre todo, la mujer. Una vez Nelson Mandela me dijo: «La mujer será la piedra angular, porque ella solo excepcionalmente utiliza la violencia, el hombre solo excepcionalmente no la utiliza». Estoy seguro de que van a seguir estas protestas porque ahora también están los pensionistas y los jóvenes en América contra Trump, entre otros. Quizá se haga realidad la carta de las Naciones Unidas que empieza diciendo "Nosotros los pueblos", no "Nosotros los Estados, ni los gobiernos".

Usted es el presidente de la Fundación Cultura de Paz, ¿en qué proyectos están trabajando?

La cultura de paz es la antítesis de la que ha prevalecido a lo largo de la historia. Solo han mandado los hombres y se ha basado en «si quieres la paz prepara la guerra», durante toda la historia de la humanidad. Ahora, desde hace muy pocos años podemos decir «si quieres la paz, ayuda» y «sé tú el cambio», que decía Gandhi. Tenemos que cambiar las cosas y cada uno tiene que aportar algo. En estos momentos estamos en una posible inflexión de la historia de la humanidad, sobre todo porque la mujer empieza a tener un papel en la toma de decisiones.

Por último, como catalán que es, ¿cree que se hizo bien al aplicar el 155 en Cataluña?

Se han cometido muchos errores en Cataluña, al principio y fundamentalmente por el Gobierno central. Se han tolerado alteraciones muy graves de la legalidad como fueron los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento catalán. Por otro lado, ha habido una reacción más emocional que racional. Yo hubiera dejado que se hiciera el referéndum porque no iba a tener ningún efecto y así se habría evitado lo que paso el 1 de octubre. Cuando interviene la Policía tiene que hacerlo contra los responsables, nunca contra el pueblo.