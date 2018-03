La Universidad de Zaragoza llora a un “hombre bueno” y “dialogante” que luchó por el campus

A las puertas de la capilla ardiente, en una de cuyas paredes cuelga el cuadro del fundador de la institución académica Pedro Cerbuna, se habla de ‘Manolo’, como se refieren a él la mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los representantes políticos que trabajaron con él y lo conocieron. “Creo que sobre todo es una gran persona y una gra universitario, que es mucho decir", ha asegurado el rector, José Antonio Mayoral, que desde primera hora de la mañana ha acompañado a la familia de Manuel López y ha recibido a las personas que se han acercado a rendirle sus respetos.

Mayoral ha subrayado que llevaba “en su ADN la igualdad de oportunidades” y logró aumentar el número de becas en época de crisis. “Una gran persona y con una familia unida con un montón de valores que Manolo nos supo transmitir a los que tuvimos la suerte de trabajar a su lado”, ha dicho.

El presidente aragonés, Javier Lambán, y la consejera de Universidad, Pilar Alegría, han sido dos de los responsables del Ejecutivo autonómico que se han acercado en estas primeras horas. También lo han hecho, entre otras personalidades, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve; la presidenta de las Cortes, Violeta Barba; el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente; la diputada del Partido Popular y exconsejera de Educación y Universidad de la DGA, Dolores Serrat; el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez y un largo etcétera de catedráticos, profesores y amigos. Todos ellos le han dejado escritas sus últimas palabras en el libro de condolencias instalado en el vestíbulo del Paraninfo.

“Gracias Manolo por haber creado un arco en el que caben todas las especies”. Esta dedicatoria le escribieron varios de sus amigos en un libro que le regalaron recientemente. Así lo ha recordado Julio Montoya, catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología de la Universidad de Zaragoza, que ha compartido con él 46 años de labor docente e investigadora.

Montoya ha subrayado sus aportaciones al mundo científico y ha relatado cómo mantuvo su buen humor hasta los últimos días de su vida. Una anécdota lo dice todo: “Veía muy poco, tenía un 2% de visión y con la enfermedad había perdido bastante. Un día en su despacho me lo encontré con los ojos pegados a las teclas del ordenador y le dije que se iba a sacar los ojos. Me contestó que no porque se lo impediría la nariz”.