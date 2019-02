Partidarios y detractores de la jornada continua exigen cambios en la normativa

El encendido debate sobre el cambio de horario en los colegios no termina con las votaciones que se acaban de cerrar. Las plataformas a favor y en contra de la jornada continua exigen ya cambios normativos para futuras convocatorias.

Las familias que quieren clases solo por la mañana reclaman a través de las redes sociales un sistema de votación "justo" en el que no se requiera el 55% del censo global de los padres para que el proyecto sea aprobado. Una reivindicación que también comparte el sindicato CSIF.

Miriam Ortega, una de las impulsoras del colectivo que defiende la reorganización de los horarios, ve posible después de tres años, con la "experiencia" y el número de centros que se han adherido, bajar este porcentaje al 51% del censo. "Siendo realistas, y viendo que en todas las comunidades autónomas donde se puede votar hay unos requisitos mínimos de participación, en algunas incluso un 75% de participación mínima para que la votación sea válida, veo difícil que en Aragón llevando solo tres convocatorias consigamos eliminar esta protección del proceso", explicó ayer.

Además, Ortega mostró su convencimiento de que la Administración va a "revisar" algunas votaciones. "Los padres están comentando incidencias administrativas, como que no han podido votar porque bailaba un número en su DNI o que no había llegado un voto por correo que alguien les había anunciado. Estos hechos se tienen que comunicar", dijo.

Mientras, la plataforma por la jornada partida insiste en reclamar que los nuevos horarios se revaliden también cada tres años en las urnas, como ocurre en la Comunidad Valenciana. "La normativa aragonesa, en la que se contempla una evaluación por parte de Inspección que puede llevar a revocarla, es una trampa. Es un supuesto que nunca va a ocurrir, ni tampoco se va a pedir su cancelación desde el Consejo Escolar ", aseguró el portavoz de este colectivo, José Luis Ortega.

Este mismo representante reprochó que se están produciendo situaciones que perjudican a los alumnos, como las clases de refuerzo que se imparten después de comer y que el mismo horario se pueda aplicar también a niños de dos años en colegios con escolarización temprana. También denunció el "agravio comparativo" que se produce en los Centros Rurales Agrupados, en los que no se garantizan las actividades y talleres por las tardes en todas las escuelas. "Hay algún CRA en el que las aulas solo están abiertas una tarde a la semana", puso como ejemplo. José Luis Ortega también demandó que desde la Facultad de Educación se realicen "estudios serios" sobre la incidencia del nuevo modelo y la Administración aporte "datos reales" más allá de una encuesta.

Diez preguntas sobre la jornada continua en Aragón

1. ¿Qué grado de implantación tiene la continua en Aragón?

Con los cerca de 60 colegios que, previsiblemente, recibirán la autorización de Educación tras las votaciones de esta semana para acumular las clases por la mañana, ya se elevarán a 231 los que aplicarán este modelo en el próximo curso 2018-2019, lo que supone un 60% de los 387 colegios de la Comunidad. En el caso de la escuela pública, esta red la conforman ya el 68,5% de los 306 colegios existentes de esta titularidad. La concertada también se va sumando y el año que viene ya estará implantada en una de cada cuatro, en 21 de un total de 81.

2. ¿Hay diferencias de aceptación entre la zona urbana y la rural?

Si ponemos la lupa en los Centros Rurales Agrupados (CRA), la flexibilización de horarios es una realidad en un 56% de ellos. En algunos, aunque se logra el 55% de síes exigido por la Administración, no sale adelante porque no se respalda en las 2/3 partes de las localidades que lo componen. Hay muchas pequeñas poblaciones en las que se ha impuesto, quizás porque resulte más fácil conciliar si se tiene a los abuelos viviendo cerca. En Teruel, Jaca, Monzón y Borja, por ejemplo, la jornada continua es una realidad en todos los colegios.

3. ¿A qué obedecen las diferencias que se viven en la capital?

Algunos colegios de la margen izquierda ya han dado el sí a la continua, como La Estrella, Tío Jorge, La Jota o el Eugenio López. Avanza poco en la zona centro, no volvió a salir en el Gascón y Marín, y apenas gana adeptos en Miralbueno o Romareda, aunque con diferencias en el nivel de apoyo o rechazo entre ellos. Algunas voces insisten en vincular esta tendencia a factores como si los dos padres trabajan o no o el uso de comedor. Otras opinan que movilizar a las familias en colegios grandes es complicado y que es cuestión de tiempo.

4. ¿Cómo funciona el horario flexible en los colegios rurales?

Para los Centros Rurales Agrupados (CRA), en la presencia docente y los refuerzos o talleres por las tardes se pueden contemplar excepciones en el proyecto que la Administración tiene que valorar. La idea es que se garanticen estas actividades en el mayor número posible de localidades y el mayor número de días, aunque todo depende de los recursos disponibles. También se contempla que las actividades extraescolares que organizan ayuntamientos en espacios ajenos al colegio se trasladan a las aulas.

5. ¿Es reversible la continua tras su puesta en marcha?

El periodo de vigencia mínima es de tres años y Educación se reserva llevar a la práctica la reversión. Si tras este tiempo el informe de la Inspección Educativa detecta un incumplimiento reiterado de la normativa, que no se han llevado a cabo las mejoras sugeridas o que el centro deja de cumplir los requisitos que garantizan su continuidad, se podrá revocar la autorización. La plataforma en favor de la jornada partida reclama que cada tres años el proyecto se revalide en las urnas, una opción que está establecida en la Comunidad Valenciana.

6. ¿Tiene algún tipo de incidencia en el rendimiento académico?

Varias fuentes consultadas coinciden que no hay ningún estudio de carácter científico que avale al cien por cien que una alternativa es mejor que la otra; o que una de ellas conlleve mejoras significativas en la calidad de la enseñanza o los resultados académicos. Hay argumentos a favor y en contra tanto de la continua como de la partida y defensores y detractores se apoyan en experiencias en otras comunidades y países europeos, en el informe PISA y opiniones de expertos a favor de una u otra.

7. ¿Hay algún estudio sobre su impacto en la Comunidad?

El único estudio es la valoración llevada a cabo por la DGA de los primeros 79 centros que se incorporaron, basada en una encuesta que respondieron 10.000 familias. El 93% decía estar bastante o muy satisfechas. Su percepción era que no había influido de manera significativa ni en la calidad de los servicios, ni en las actividades ni en una bajada del rendimiento de los alumnos. Desde la plataforma por la jornada reclaman que se hagan "estudios serios" desde la Administración. El colegio Monzón III fue pionero en 2013.

8. ¿En qué consisten los talleres que se llevan a cabo por las tardes?

Los talleres de las tardes son preparados, impartidos y coordinados por el profesorado y pretenden complementar la formación integral de los escolares y potenciar la creatividad. Hay infinidad de posibilidades que se completan con las actividades que se desarrollan en horario lectivo. Algunos ejemplos: expresión artística, superhéroes, psicomotricidad, coro escolar, origami, periódico digital, experimentos, astronomía, juegos tradicionales... Muchos de los proyectos se pueden consultar en las páginas web de los colegios.

9. ¿Puede haber cambios en la próxima convocatoria?

Aunque todavía es pronto para que Educación se pronuncie, está claro que la normativa no es inamovible. La orden de tiempos escolares que reguló esta última convocatoria contenía novedades para facilitar la continua en los centros integrados y el medio rural. Así, el periodo de carencia de un año para aquellos en los que no se aprobó no se aplica para el nuevo modelo de los integrados ni para los de infantil y primaria del medio rural que comparten servicio de transporte y/o comedor con centros de secundaria.

10. ¿Cuál es el mapa de este horario intensivo en España?

País Vasco y Cataluña son las únicas dos comunidades en las que este horario intensivo apenas se da en infantil y primaria. En algunas escuelas catalanas funciona un programa piloto, pero no está generalizado, al igual que ocurre en algunos institutos del País Vasco. La Comunidad Valenciana y Aragón han sido las últimas regiones en sumarse a esta red. En Asturias, Galicia, las dos Castillas, Madrid, Cantabria o La Rioja, entre otras, ya es la opción a la que se acogen más centros.