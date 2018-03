"Esta enfermedad hace que me apague como una vela"

Leney Machado tiene miedo de cerrar los ojos porque cada noche recibe la visita de su insomnio crónico. Tiene 50 años y sus problemas con el sueño se han acentuado en la última década, aunque reconoce que ya desde pequeña le costaba conciliarlo. Dos horas y media o tres es su media de tiempo en la cama, lo que afecta directamente a su vida. "El problema no es dormirme, sino despertarme. Porque a las tres horas es como si me encendieran una luz", explica.

Durante estos años ha probado con todo tipo de medicamentos y remedios naturales y visitado numerosos neurólogos, pero nada le funciona. "Estoy fatal y en mi casa están desesperados, todos intentan buscar alternativas para mí, no entienden cómo puedo aguantar así", admite Machado, que ha recurrido también al yoga. "Cuando consigo dormir me levanto feliz, pero si no mi hija me dice que ni río ni juego con ella", añade. Los temblores, las migrañas y los olvidos le acompañan en su día a día. A veces son efectos secundarios de la medicación y otras de no descansar: "Me voy apagando como una vela", afirma la afectada.