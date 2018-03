Alarba: Reparto de pan y medicamentos a pie de calle

El invierno con aire es inflexible en Alarba, y no perdona. Si hay sol se puede estar bien, pero a la sombra pocos resisten. Así, cerca del mediodía, cuando impactan los pocos rayos de sol que llegan hasta el porche del ayuntamiento, se puede ver a media docena de vecinos la llegada del pan; lo traen desde el horno de la vecina localidad de Acered. Poco antes de las 12.00, la furgoneta blanca hace su aparición en el número 28 de la calle Baja. En esta ocasión efectúa la tarea Charo Tirado, quien se tiene que remangar para coger la caja con las barras.

"Hoy me ha tocado venir a mí a traer el pan aquí y a Castejón, porque mi marido está enfermo", explica. Así, detalla que "siempre es él quien viene a hacer el reparto". Antes, cuando había tienda en la localidad, no se encargaban ellos, pero "desde hace cinco o seis años lo despachamos nosotros. Al cerrar la tienda dijimos que nos tendríamos que marchar porque no teníamos sitio para dejarlo, pero la gente del pueblo fue la que nos buscó un local para hacerlo a coste cero", indica Charo. Acercar el pan a poco más de cinco kilómetros de su obrador es algo de una larga trayectoria. "Nosotros llevamos 24 años en el negocio, pero antes ya lo hacían mis suegros; no serán menos de 60 años en total", reconoce Charo.

Hasta allí cargan el pan y también varias piezas de repostería, muy apreciadas y demandadas por los vecinos. "Los miércoles y los viernes traemos tortas, magdalenas, mantecados... también los sábados, porque viene gente de fuera. Todo por encargo, aunque siempre echamos algo de más por si acaso". Lógicamente, el roce hace el cariño, y Charo no se ahorra la explicación al respecto. "Nosotros estamos muy contentos, y creo que la gente nos aprecia; eso es una satisfacción. Te cuentan muchas cosas, por ejemplo, si alguna mujer va a manualidades y la conoces de mucho tiempo, te explican que han pintado un cuadro o fabricado una teja".

Aprecio genuino