¿Por qué hay dos manifestaciones contra el impuesto de Sucesiones este fin de semana?

La falta de sintonía entre los colectivos contrarios al impuesto de Sucesiones y Donaciones en Aragón hará que este fin de semana sean dos y no una las concentraciones que reclamarán la supresión de este tributo. Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía ha convocado este sábado la suya a las 18.45 en la plaza de España de Zaragoza. Stop Sucesiones también saldrá a la calle. Lo hará el domingo a las 12.00 en el mismo punto.

Ambas agrupaciones mantienen desde hace meses una disputa irreconciliable. Su origen se remonta a junio de 2017, aunque cada parte da su propia versión de los hechos. Eligio Taboada, presidente de Stop Sucesiones, y Santiago Azón, delegado de Stop Sucesiones en Aragón, explican que la ruptura se produjo por unas supuestas “irregularidades” en la gestión de los donativos. Según cuentan, la delegación aragonesa estaba obligada a dar el número de cuenta de Stop Sucesiones, pero en su lugar utilizó una a nombre “de tres particulares” y nunca envió el dinero. “En ese momento decidimos cesarles”, exponen.

Estas palabras contrastan con las de Miguel Ángel Ramos, vicepresidente de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía. Él defiende que su colectivo fue siempre “una plataforma independiente” y que, como tal, no tenía que rendir cuentas a Stop Sucesiones. “Nunca nos hemos sentido parte. Empezaron a exigirnos un 25% de la recaudación y la venta de 500 camisetas y rompimos”, afirma.

Señala, en este sentido, que el dinero recaudado en Aragón sirvió para costear los gastos del colectivo en la Comunidad (carteles, manoplas). “Ni Francisco Langa ni yo fuimos nunca titulares de esa cuenta”, subraya. La polémica fue denunciada en Andalucía, donde se gestó el movimiento, aunque al llegar a la Comunidad “fue archivada”, según sostiene Ramos.

Los colectivos también se atribuyen parte de las firmas recogidas en Aragón. Taboada y Azón afirman que se obtuvieron “bajo el nombre de Stop Sucesiones” y Ramos pone un matiz: “Se lograron bajo el nombre de Stop Sucesiones Aragón”. Stop Sucesiones también acusa a la plataforma liderada por Langa y Ramos de utilizar su nombre y su logotipo sin permiso.

Uno de los puntos más polémicos radica en la significación política. Unos y otros aseguran no tener vinculación “con ningún partido”. En las filas de Stop Sucesiones Aragón, no obstante, sí figuran nombres como los de David Sancho o Ana Urcelay, que militaron en Vox. El propio Azón fue alcalde de Ontinar de Salz bajo las siglas del PP. Sin embargo, el delegado de Stop Sucesiones en Aragón subraya que actualmente no existe ninguna vinculación con ninguna de estas formaciones. “Luchamos contra todos los partidos. Aquí gobierna el PSOE, pero a nivel nacional lo hace el PP”, indica. Ramos, por su parte, recuerda que sus estatutos dicen que “ningún componente de la junta puede haber ostentado un cargo político en los últimos cinco años”. “Relación tenemos con todos los partidos, pero vinculación, con ninguno”, insiste.

Las concentraciones de este fin de semana no han hecho sino empeorar las cosas. Stop Sucesiones Aragón acusa a Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía de “boicot”, ya que ellos, según defienden, tienen autorización “desde el 1 de marzo”. “No había ninguna solicitada anteriormente. Su único interés es hacer daño”, manifiestan Taboada y Azón.

Ramos, en cambio, justifica que llevaban tiempo pensando en convocar una propuesta para denunciar que las cuentas de 2018 se han aprobado sin alterar el impuesto de Sucesiones. “Ellos solo quieren dividir y aprovecharse del trabajo que se viene haciendo en los últimos meses. Imagino que Lambán y Gimeno estarán contentísimos. Me siento dolido, les están haciendo un flaco favor a los aragoneses”, dice.

Pese a todo, ambos colectivos comparten opinión a la hora de valorar el último anuncio del presidente aragonés, que este miércoles aseguró que el Ejecutivo se pondrá a trabajar “de inmediato” en la reforma de Sucesiones a fin de que pueda aplicarse en 2019. “Sus palabras son un brindis al sol, una tomadura de pelo. No puede decir en marzo que en 2019, a las puertas de las elecciones, va a rebajar el impuesto. La gente está harta de engaños”, opina Azón. Ramos también se pronuncia en estos términos. “Dice que va a revisar el impuesto cuando acaba de aprobar los presupuestos. No es casualidad que lo anuncie para el próximo año. No somos tontos y los aragoneses, tampoco”, afirma.

Fin de semana de protestas

Estas, en todo caso, no serán las únicas protestas convocadas este fin de semana en Zaragoza. Los pensionistas saldrán un día más a las calles para exigir “unas pensiones dignas” y que se suprima la reforma de 2013. Lo harán mañana a las 11.30 frente a la Delegación del Gobierno, aunque saldrán una hora antes desde la plaza de San Miguel. También habrá movilizaciones en Huesca, Teruel, Monzón, Sabiñánigo, Andorra, Calatayud o Ejea de los Caballeros, entre otros puntos.

Zaragoza también será escenario de una manifestación que exigirá la equiparación de salarios de Policía Nacional y Guardia Civil con los Mossos d’Esquadra. La cita: este sábado a las 12.00 en la plaza de Aragón. Unas horas más tarde (a las 18.00), la plaza de España clamará por la libertad de expresión y ya el domingo está prevista una concentración a las 12.00 en el parque Grande que lleva por lema ‘Todos con Gabriel en Zaragoza’. “¡Queremos ver vuestros pececitos!”, dice el cartel anunciador, en el que se pide el ‘Sí a la prisión permanente revisable!”.