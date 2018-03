Las Cortes devuelven el toro a los corrales

Prometía la tarde en las Cortes de Aragón , donde un cruce de proposiciones no de ley entre PP y Podemos quería llevar a la arena política la fiesta nacional. Incluso se escuchó algún "olé" desde el tendido, donde amantes de la tauromaquia asistían a la defensa a ultranza que les brindó el popular Ramón Celma, que no perdió la ocasión para recordar a los ‘maestros’ nacidos en la tierra e incluso que los primeros toreros documentados eran de Zaragoza.

Con respeto se siguió también la intervención del podemista Carlos Gamarra, que buscaba el apoyo de la Cámara para prohibir el acceso a las plazas de toros a los menores de 14 años (fijando esta edad por el derecho foral aragonés), para ajustarse a la recomendación formulada por la ONU. Recordó el diputado que en Galicia, donde gobierna el PP, se ha prohibido que los menores de 18 años puedan entrar en las plazas.

Los que no se dejaron torear fueron los demás parlamentarios, que muy pronto se dieron cuenta de lo que se perseguía: que se posicionaran respecto a los toros. Lo dijo la socialista Isabel García, que vio un claro ejemplo de la utilización de la "3ª Ley de Newton: Acción y Reacción", esa que llevó a los populares a contraatacar a los podemistas para que todos los grupos tuvieran que dar su opinión sobre la tauromaquia.

Y, en parte, lo consiguieron. Patricia Luquin (IU) mostró su apoyo férreo a la prohibición solicitada por Podemos, aunque planteó elevar la edad a los 18 años. En el lado contrario se posicionó Jesús Guerrero (PAR), que también presentó una enmienda ‘in voce’ para reforzar el apoyo a la tauromaquia que defendía Celma como "una expresión cultural e histórica del país".

Los parlamentarios de Ciudadanos y del PSOE prefirieron torear durante sus intervenciones. Ramiro Domínguez (C’s), porque tenía claro que, en el fondo, se trataba de un debate de "toros sí, toros no", y en su caso se mostró partidario de "defender la libertad tanto de los que quieren acudir a una corrida como la de los que no van"; porque no tenía ningún problema de hablar del tema, siempre que "se dejara fuera una posible prohibición".

La socialista Isabel García no quiso lanzarse a la arena en ningún momento: "A pesar del tono de buenismo, el PP quiere convertir los toros en una fuente de votos, más ahora que está de capa caída. Por eso traen esta propuesta, para provocar". Y lamentó la "instrumentalización"que habían buscado los partidos que, en su opinión, hacía "un flaco favor a la tauromaquia".

Pero Celma estaba al quite, y utilizó la acción-reacción a la que aludió la socialista para describir lo que ha hecho el presidente aragonés, Javier Lambán, al anunciar la próxima rebaja del Impuesto de Sucesiones ahora que se acercan las elecciones.

Ninguna de las proposiciones no de ley salió por la puerta grande; lo que no es óbice para que la tauromaquia, en unos meses, vuelva a salir al ruedo. Porque son muchos los aficionados y los antitaurinos y eso se traduce en votos. Así que en el pleno de Cortes de este jueves se constató, una vez más, que la precampaña ya ha empezado. Y no solo por los toros. Las pensiones, la reforma electoral, el anuncio del inicio de las obras del nuevo hospital de Alcañiz en la primavera de 2019 y en plena campaña electoral, el encendido debate que sirvió para rechazar la enmienda a la totalidad del PP al proyecto de ley de Memoria Democrática dieron una buena muestra de ello.