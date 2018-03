La jornada continua divide a la comarca del Sobrarbe

Un total de 91 colegios aragoneses votan esta semana el cambio a la jornada continua . Son todos los que presentaron un proyecto a la DGA, menos uno: el de Aínsa . La propuesta conjunta del colegio Asunción Pañart de Aínsa y el instituto Sobrarbe no pasó el filtro de la DGA, sobre todo por discrepancias con el horario. El debate sobre la jornada continua sigue muy caliente en la comarca del Sobrarbe .

El colegio y el instituto de Aínsa tienen un horario similar y comparten transporte escolar. Ahora el colegio Asunción Pañart tiene clase de 10:00 a 13.30 y de 15.30 a 17.00 (como muchos pueblos del Pirineo). Mientras que en el instituto el horario lectivo es de 10.00 a 13.50 y de 15.15 a 17.00. Ambos centros acogen a alumnos de localidades muy dispersas (a algunos niños les cuesta más de una hora llegar al colegio o el instituto) y tienen comedor escolar.

Hace años que ambos centros querían cambiar a jornada continua. El instituto es uno de los pocos de Aragón que quedan con jornada partida, junto a Castejón de Sos y Cantavieja. El colegio se presentó a la segunda convocatoria de tiempos escolares el año pasado y la propuesta no salió adelante por cinco votos. Este año la DGA cambió la normativa para permitir repetir la votación en centros integrados (como La Jota, donde la jornada continua acaba de ser aprobada) y centros rurales que comparten transporte escolar (como el caso de Aínsa).

El colegio y el instituto presentaron en diciembre un proyecto conjunto de jornada continua, empezando las clases a las 9.00. A la vez, se creó en el valle una nueva plataforma de familias, Plataforma Educación en Sobrarbe, que pedía "un debate tranquilo" previo a la toma de decisión sobre un tema que afecta a los niños escolarizados en estos centros y a todo el valle.

"Desde hace unos años observamos con preocupación el debate sobre la jornada continua en el colegio y el instituto de Aínsa. Dicho debate genera un clima de crispación en el entorno educativo. Creemos que en un municipio como el nuestro, con una gran dispersión de habitantes, hablar de la jornada escolar tiene mucho calado. Creemos que no deberían ser solo los padres y profesores los que intervinieran en el debate, sino también los habitantes del entorno, los alcaldes de otros municipios, los agentes sociales... en fin, toda la pequeña sociedad que conforma este territorio", afirman. La Plataforma publicó sus argumentos en una carta pública el 27 de noviembre, que después ha sido debatida en la comarca y varios ayuntamientos del valle. El debate ha trascendido los centros escolares y se ha convertido en un asunto político.

En febrero, un día antes de que terminara el plazo de validación de los proyectos, la DGA pidió al colegio y al instituto que modificaran el horario (el mismo que el año pasado sí fue aceptado). Educación exigía que retrasaran media hora el horario y las clases comenzaran a las 9.30. No hubo acuerdo con este punto, y el proyecto no fue aprobado. Por lo tanto, las familias no han llegado a votarlo.

Esta decisión generó mucho malestar en el colegio y el instituto. El equipo directivo del colegio presentó su dimisión, aunque la DGA no la aceptó y siguen en el cargo. En el instituto lamentan la oportunidad perdida. "En el instituto el apoyo a la jornada continua es cada vez mayor. Tanto los profesores como los alumnos querían el cambio", apuntan.

El debate continúa en los pueblos. Este viernes la Plataforma Educación en Sobrarbe organiza una charla informativa sobre tiempos escolares en colaboración con el Ayuntamiento de Aínsa, a las 19.00 en el colegio Asunción Pañart. Intervendrán dos expertos de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Feito, catedrático de sociología, y Juan Miguel Rodríguez, catedrático de nutrición; Miguel Noguero, alcalde de Bielsa y conductor de transporte escolar; y Roberto Serrano, concejal de San Juan de Plan, padre y educador de adultos.

"Distintos ritmos y necesidades en los pueblos"

"Los ritmos y las necesidades de los pueblos del Pirineo son distintos a los de la ciudad, tanto en el ámbito laboral como el escolar. No valen las mismas respuestas para Zaragoza que para nuestro valle. Circular en invierno por nuestras carreteras es complicado. El clima y el estado de conservación de las carreteras condicionan mucho los horarios de los centros escolares", reflexiona Miguel Noguero, que cada día lleva en su vehículo a alumnos del valle de Pineta hasta Bielsa.

Cerca de la mitad de los alumnos del colegio y del instituto de Aínsa viven en otros pueblos del Sobrarbe y usan transporte escolar para llegar a clase. Algunos incluso tienen que coger dos autobuses, como los alumnos de Secundaria del valle de Pineta: primero un viaje hasta Bielsa y ahí cogen otro autobús hasta Aínsa. La comarca gestiona el transporte escolar y hay preocupación por si la jornada continua podría complicar y aumentar el coste de este servicio.

"El estado de las carreteras en invierno, por hielo o nieve, es más adverso cuanto más temprano es. Consideramos que este tema hay que tratarlo con calma con todos los actores, incluidos chóferes y encargados del mantenimiento de las carreteras. También hay que tener en cuenta el coste económico que supone los cambios en el transporte", señala la plataforma.

Otra clave es las diferencia entre localidades grandes y pequeñas. Según diversas fuentes, el apoyo a la jornada continua es mayoritario en Aínsa pero cuenta con más detractores en los pueblos más alejados. "Los alumnos más alejados son los más afectados y sin embargo son una minoría de votos", advierte la plataforma. "Al mirar la evolución demográfica de la comarca vemos cómo en los pueblos grandes (Aínsa, Boltaña) la población está aumentando, pero en los pueblos alejados de estos centros es justo lo contrario. Si deseamos defender la identidad de Sobrarbe es necesario que Aínsa mire hacia el resto de los pueblos de la comarca y piense un poco en su realidad", sostienen.