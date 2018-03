El club La Sabina pide que las Cortes incluyan a mujeres como candidatas a Justicia

"Queremos que en la mesa de las Cortes se presenten paritariamente hombres y mujeres para el cargo de Justicia de Aragón . No se trata de elegir una mujer porque lo sea, pero sí que estén entre las opciones , porque nuestro temor es que a veces ni siquiera se les ocurren". Estas fueron las palabras de Reyes Palá, vicepresidenta del club de opinión La Sabina, que junto con Blanca Lobera, la tesorera, y Fabiola Hernández, miembro también de la agrupación, presentaron ayer un escrito en el registro general del parlamento aragonés donde pidieron candidatas femeninas a este cargo.

El Justicia de Aragón es elegido en sesión plenaria en las Cortes, donde los grupos parlamentarios propone candidatos si quieren y la mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces elevará al Pleno un único nombre. Desde el grupo de mujeres La Sabina, quieren que en esta ocasión la propuesta sea paritaria. "Que se propongan mujeres y hombres", comentó Palá, quien es también catedrática de Derecho mercantil. "Creemos que los políticos van a recibir esta propuesta positivamente", indicó Lobera.

La institución del Justicia, la tercera autoridad de la Comunidad, tiene una gran relevancia en Aragón y desde que reapareció su figura en 1982 –recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón y amparada por la Constitución de 1978– han sido tres los hombres que han ostentado el cargo, cuyo mandato es de cinco años: Emilio Gastón (1988-1993), Juan Bautista (1993-1998) y Fernando García Vicente (1998-actualidad). En estos momentos, García Vicente está en funciones desde septiembre del 2014 y su renovación está pendiente.

Por su parte, la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, coincidía con el club de opinión La Sabina en que el hecho de que no haya habido nunca una mujer en ese puesto "es una evidencia más del techo de cristal al que estamos sometidas las mujeres". "A pesar de estar igual de preparadas que los hombres, a nosotras nos es más difícil acceder a altos cargos", añadió Barba, la primera mujer en presidir las Cortes.

No obstante, las reclamaciones de La Sabina no paran ahí. "En 31 años solo dos mujeres, Josefina Lanuza y Aurora Egido, han recibido la medalla de las Cortes", lamentó la vicepresidenta del colectivo, quien también señaló el escaso porcentaje de mujeres galardonadas con los premios Aragón y con los títulos de Hijos predilectos y adoptivos del Ayuntamiento de Zaragoza. "Las mujeres estamos en todos los sitios, somos la mitad de la población, y no se nos tiene en cuenta, aunque estemos sobradamente preparadas", señalo Palá. Por último, este club de opinión femenino incidió en los pocos nombres de mujeres en las calles de la ciudad.