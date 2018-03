Samuel Barraguer renuncia a ser propuesto como director general de la Cartv

El periodista y actual jefe de informativos de Aragón TV, Samuel Barraguer, ha renunciado a la propuesta aprobada el lunes por mayoría absoluta, pero con cinco votos en contra, en el consejo de administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv), para que fuera el próximo director general de la entidad pública. Barraguer remitió una carta ayer al presidente, vicepresidente y secretario del organismo renunciando a su candidatura al no darse las condiciones requeridas.

La condición que Barraguer solicitó para aceptar su candidatura era que no hubiera votos en su contra, como había sucedido con los nombramientos de los anteriores cargos. El consejo aprobó el lunes la propuesta con 10 votos a favor (PSOE, Podemos, Ciudadanos y el representantes del Consejo Asesor), 1 abstención (PAR) y 5 votos en contra (PP). Dada la ruptura del consenso que supone el rechazo de los populares, Barraguer consideró que no se cumplen los requisitos que señaló para aceptar inicialmente la propuesta y solicitó por lo tanto al consejo que no remitiera su candidatura para su tramitación en las Cortes de Aragón, ya que el nombramiento debe ser aprobado por el pleno de la Cámara, una vez que cuente con el respaldo mayoritario en la comisión institucional.

Desde 2004, el director general de la Cartv, así como los principales cargos del consejo – también de la televisión y de la radio desde 2007-, se ha designado con un respaldo mayoritario a la propuesta de los grupos que apoyan al Gobierno y la abstención de la oposición, tanto la presidencia, vicepresidencia y secretaría como la del director general. Situación que se ha roto en este caso.