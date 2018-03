La ministra Tejerina asegura en Aragón que "si no hay acuerdo, no habrá trasvase"

"No habrá ningún trasvase que no esté acordado. Si no hay acuerdo, no hay trasvase. Si no hay acuerdo, no hay que tener temor de un trasvase porque no lo va a haber". Así lo indicó ayer la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, tras asistir a la comisión de seguimiento de las obras del pacto del agua de Aragón, el plan que salió adelante por unanimidad en 1992 y del que apenas se ha ejecutado un tercio del coste total. Aunque consideró que su respuesta era lo "suficiente rotunda", todos los grupos parlamentarios en las Cortes menos el PP echaron en falta más "concreción". Tejerina siguió la línea marcada por el Gobierno central que aboga por busca consenso para impulsar un Pacto Nacional del Agua.