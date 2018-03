Pedro Sánchez: "Lambán tiene todo mi apoyo para volver a ser el candidato a presidir Aragón"

El 39 Congreso del PSOE de junio supone un punto y aparte, un nuevo inicio, un nuevo impulso de la socialdemocracia en España. Nosotros nos reconocemos en nuestro pasado, pero el nuevo PSOE mira al futuro. La nueva dirección está en la construcción de ese proyecto de país.

Desde la celebración de las primarias, ¿ha mejorado la relación con los líderes autonómicos?

Sí, lo importante es que todos coincidimos en un mismo objetivo. La militancia fue clara en el veredicto de quién quería que dirigiera el partido. También qué orientación política dar al proyecto del PSOE, como referencia de la izquierda, autónomo y con los mimbres de democracia interna que aprobó el comité federal.

¿Todos reman en la misma dirección?

Sí, por ejemplo he tenido varias comidas y conversaciones con el presidente de Aragón.Hemos hablado y mucho de por dónde tiene que transcurrir el proyecto del PSOE. Desde luego, Javier Lambán tiene toda mi consideración, apoyo y cariño para ser el próximo candidato y, esperemos, el próximo presidente de Aragón.

¿Cómo valora su gestión?

Me parece que es muy positiva.También los planteamientos que está poniendo sobre la mesa relacionados con el Gobierno de España, como la financiación autonómica.

¿Qué la parece el frente que se está organizando para defender a las autonomías despobladas?

Me llamó muchísimo la atención que distintos presidentes autonómicos del PP, como el de Galicia o el de Castilla y León, se unieran a la reivindicación del PSOE por renovar la financiación. Y que no se olvidaran de un fenómeno que afecta a Aragón, que es el de la despoblación, que es el de la dispersión, y con esa precariedad como consecuencia de esa infrafinanciación. El presidente Lambán, por ejemplo, ha abierto escuelas rurales.

¿El PSOE federal hará de esta lucha una prioridad o va a seguir siéndolo solo para territorios como Aragón o Castilla y León?

Vamos a hacer una cumbre específica con alcaldes socialistas para plantear un plan de lucha contra la despoblación. Hay elementos muy interesantes que se están haciendo en Aragón, también en Soria, en Badajoz, en Castilla- La Mancha, en León.. Es uno de los grandes retos de nuestra sociedad.

Otro tema que preocupa es el carbón. Hay bastantes dudas respecto a la posición del PSOE federal sobre el mantenimiento de las centrales térmicas más allá de 2020.

España pertenece a la UE. Y la UE ha marcado clarísimamente una senda de transición energética ante un hecho evidente, que es el cambio climático. Nosotros tenemos que hacer esa transición. Lo que no se puede hacer es cerrar centrales térmicas y abandonar el carbón nacional para importar carbón de otros países. Se tiene que hacer una transición justa y dar oportunidades en poblaciones que necesitan del compromiso de sus administraciones y singularmente del Gobierno central.

En cuanto a las negociaciones sobre un nuevo Pacto del Agua de ámbito estatal, ¿se compromete a llegar a un acuerdo con los barones previamente a pactarlo con el Ministerio?

La resolución que aprobó hace una semana la Ejecutiva federal está pactada con todos los territorios, y singularmente con Aragón.

En Aragón se temen ciertas posturas de Cristina Narbona. ¿Pesa más ella que los barones al hablar del tema hidráulico?

Desde luego, Cristina Narbona es la presidenta del PSOE, y si uno analiza cuál ha sido la política hídrica de Cristina Narbona, es evidente que el tiempo le ha dado la razón. Nos tenemos que centrar en las políticas de demanda más que en las políticas de oferta. Y tienen que ver con las desaladoras, con la reutilización del agua, y por tanto con la eficiencia y con la depuración. Y en ese contexto es por dónde va la oferta del pacto del agua que tiene el PSOE.

Usted ha dicho que Rajoy tendrá que adelantar elecciones si no hay Presupuestos del Estado. ¿Qué plazo da el PSOE al Gobierno para aprobarlos?

El que se ha dado el Gobierno, el mes de junio.

Si el PSOE vota contra esas cuentas, las dejaría en manos de C’s y los nacionalistas, con las compensaciones que eso supone. ¿Le preocupa?

Es la realidad parlamentaria que tenemos. A mí me preocupa que estos presupuestos no vayan a resolver el problema de las pensiones o la infrafinanciación de la educación y la sanidad. Más allá de las identidades, me preocupa recuperar las igualdades perdidas.

¿Que tendría que hacer Rajoy si pierde la cuestión de confianza a la que usted le reta?

Tendría que dimitir y abriríamos un periodo de consultas para ver qué solución se le da. A mí no se me ocurre otra que convocar elecciones.

Si el actual presidente dimitiera no podría convocar elecciones, y alguien tendría que someterse a la investidura. ¿Lo haría usted?

Eso es muy prematuro. Lo importante es que se le exija a Mariano Rajoy lo que tiene que hacer. Gobernar no solo es conservar el poder a cualquier precio.