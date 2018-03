La DGA recibe seis ofertas para renovar el coche oficial de Lambán

El Gobierno de Aragón ha recibido media docena de ofertas para renovar el coche oficial del presidente Lambán , un Opel Insignia que acumula cuatro años de servicio y más de 250.000 kilómetros. Las propuestas vienen firmadas por entidades financieras y empresas especializadas en el arrendamiento de flotas, dado que el concurso convocado por la DGA no es parar adquirir una berlina como era lo habitual hasta ahora, sino de ‘renting’ por cuatros años sin opción de compra por un importe máximo de 55.176 euros .

Las ofertas económicas y los modelos específicamente propuestos por Banco Santander, Alphabet España Fleet Management, Arval Service Lease, Ibercaja Leasing y Financiación, ALD Autorenting y Andacar 2000 aún se desconocen, ya que la mesa de contratación solo ha hecho pública la apertura del sobre administrativo.

En el pliego de condiciones se especifican las características del vehículo de representación que trasladará a Javier Lambán, que además de sus viajes oficiales se desplaza diariamente desde Ejea de los Caballeros hasta el Pignatelli para trabajar. La Secretaría General Técnica de la Presidencia requirió una berlina con motor diésel de dos litros y 211 caballos, tracción a las cuatro ruedas y equipado con seis airbags y otros avances en seguridad, como alertas de colisión frontal y cambio involuntario de carril. Igualmente, su tapicería deberá ser de cuero oscuro y con cristales tintados en la parte trasera.

El líder socialista tiene a su disposición desde que llegó al Pignatelli en el verano de 2015 de dos coches de lujo, sendos Audi A8, pero no salen del garaje por decisión expresa del presidente. Ambos se remontan al mandato de Marcelino Iglesias, quien adquirió primero un Audi A8 blindado en 2000 por 300.000 euros (por indicación de Interior ante los atentados de ETA). Siete años después se incorporó otro A8, esta vez sin blindar y con el mismo motor, un V8 4.2 FSI, capaz de circular a 250 km/h, cuyo precio oficial era de 87.540 euros. Ambos se utilizaron durante la pasada legislatura por la popular Luisa Fernanda Rudi.

El Gobierno PSOE-CHA ha intentando deshacerse de las dos berlinas, pero hasta el momento no ha tenido suerte y ninguna ha recibido ofertas en la subasta convocada en la primavera de 2016. Entonces, se fijó su precio en 45.000 euros. No obstante, la DGA no ceja en su empeño en desprenderse de los dos Audi A8 y los han incluido en una nueva convocatoria, que se resolverá en abril. Ahora ha reducido su precio a 33.700 con el esperanza de encontrar ahora nuevos dueños.