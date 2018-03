Cubero da marcha atrás (aunque él no lo sabe)

El flamante teniente alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza Alberto Cubero es un experto en atacar a los jueces cuando las sentencias no son de su gusto. Ya sea por la remunicipalización del 010, por la defensa del rapero Pablo Hasél o por un paro de los vigilantes de Barajas, sus reacciones van siempre en la misma línea: jueces "terroristas", "la justicia no es igual para todos", "la justicia en España, al servicio del patrón", etc. Pero mira por dónde que, en febrero, el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza reconoció que las 14 trabajadoras eran empleadas del Ayuntamiento. ¿Y ahora? Pues a instrumentalizar la victoria de las empleadas –que no de ZEC–, a mostrar entusiasmo ("¡Sí se puede remunicipalizar servicios!") en Twitter y a seguir atizando a "PP, PSOE y C’s" por tratar de "bloquear" el proceso. Aunque él no lo sabe, en el fondo Cubero da marcha atrás.