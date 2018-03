Condenada a dos años de cárcel por difundir fotos de una chica sin ropa por un ataque de celos

Los celos pueden ser considerados algo consustancial a la naturaleza humana, pero lo cierto es que quien los padece puede verse envuelto en serios problemas. Y eso es lo que le ha ocurrido a Elisabeht G. C., una joven de 29 años afincada en Zaragoza a la que un ataque de celos le acaba de costar una condena de dos años de cárcel. La propia acusada fue la primera en reconocer ante la jueza que cuando decidió difundir fotos de una chica en ropa interior y con poses insinuantes estaba llena de achares. Porque esa persona a la que trataba de humillar y desacreditar no era otra que la nueva pareja del padre de su hijo.

La acusación particular, a cargo de la letrada Cristina Gracia, del despacho Cabrejas Abogados, solicitaba inicialmente una pena de tres años de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, al admitir la encausada los hechos y reconocer su culpa, esta parte decidió adherirse a la petición del fiscal y rebajar la pena a dos años. Y como todas las partes estaban de acuerdo, incluida la defensa, que inicialmente proponía la absolución de su cliente, la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza optó por no alargar el juicio y dictar sentencia in voce.

La acusada no arrastra antecedentes penales y se ha comprometido a indemnizar a la víctima con 500 euros –más intereses– por los daños causados , por lo que se le ha suspendido la pena y no ingresará en el centro penitenciario de Zuera: siempre que no vuelva a delinquir durante estos dos años. Además, deberá hacerse cargo de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Colgó fotos en Facebook