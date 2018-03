“¿Cómo no le voy  donar un riñón a mi padre si me dio la vida?”

“Cada día se realiza un trasplante de riñón”, indica José Luis Artigas. Él fue uno de ellos, el 31 de enero de 2017. Año y medio antes había acudido a una consulta médica pensando que iba a recibir el alta tras 15 años de controles y revisiones, cuando le operaron por los problemas renales que acusaba desde su infancia. “Con 11 años expulsé la primera piedra, desde entonces he sufrido cólicos”, relata este jubilado. “En 2002 me tuvieron que intervenir porque encontraron una piedra más grande con un pequeño tumor”, añade.

Su sorpresa y la de su mujer, que le acompañaba, fue cuando el doctor no le dio el alta, sino que le comunicó que padecía una “grave enfermedad”. “Hay cuatro soluciones – le dijo el nefrólogo –hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante de vivo o trasplante de fallecido”. Mercedes, su esposa, fue la primera que se prestó: “¿Le puedo donar el riñón a mi marido?”. También su hermana Ana Lourdes y sus hijas. Precisamente fueron ellas, Arantxa y Patricia, las que siguieron con el protocolo. “Los médicos descartaron a mi mujer y a mi hermana. Con mis hijas tenía un 97% de compatibilidad”, explica José Luis.

Finalmente la elegida fue Arantxa, la mayor. Continuaron las pruebas médicas y también las jurídicas. “Hasta que no te metes en este mundillo, no eres consciente de la cantidad de gente que está detrás y no se ve”, asegura Arantxa. “A pesar de todos los papeleos, nunca te sientes solo, porque hay un acompañamiento total, desde los médicos hasta jueza que lleva los asuntos legales”.