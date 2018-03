Cae un 50% el robo de bicicletas en los campus universitarios desde 2014

El pasado mes de febrero, Pablo Puy, estudiante de 1º marketing en el CPS de la Universidad de Zaragoza (UZ), dejaba su bicicleta como cada tarde en el aparcamiento para bicis que se ubica en la puerta de su facultad. Al salir de clase, pasadas las 21.00, ya no estaba. “Era de mi hermano, una Merida Big Nine 900 de color azul, negra y blanca, y está valorada en más de 1.000 euros”, explica el joven.

Sin embargo, Puy reconoce que en esta ocasión no la ató como siempre. “Esta vez solo la agarré por la horquilla y la rueda en lugar de por el cuadro, no sé por qué”, lamenta. Como él, varios usuarios de este medio de transporte, bien por las prisas o porque piensan que no va a pasar nada, restan importancia a este detalle.