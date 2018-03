¿Qué quieren ser las aragonesas de mayores?

Los datos son claros: la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2017 en Aragón, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja las diferencias de género en los distintos sectores laborales. Las mujeres siguen dedicándose, mayoritariamente, en un 28,2%, a los servicios de restauración, de protección, de venta y a los cuidados personales, actividades que solo emplean al 13% de los hombres. Ellos trabajan, principalmente, en el área de la artesanía, la industria manufacturera y la construcción -19,4%-, sector que solo cuenta con un 2,8% de las asalariadas.

Los hombres destacan como directores y gerentes, el 5,4% de los empleados ocupan estos cargos frente al 2,9% de las trabajadoras, y ellas como técnicas y profesionales científicas e intelectuales, ámbito al que se dedican el 20,5% de las mujeres y el 12,3% de los hombres. Por el contrario, solo el 1% de las asalariadas trabaja en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero, que ocupa al 6,1% de los hombres.

¿De dónde parte la diferencia?

De los estudiantes matriculados en la Universidad de Zaragoza, más del 54% son mujeres. A pesar de la cifra, las alumnas se concentran en las aulas de algunas de las facultades, como las de Educación, Ciencias de la Salud y Económicas, dejando casi desiertas las de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería. Entre las clases formadas por un menor número de estudiantes femeninas sobresalen las de la carrera de Física -con un 26% de alumnas- y las de la rama de la Ingeniería, con las del grado de Informática a la cola -menos del 10%-.

¿Y dónde están las ingenieras, agricultoras, mecánicas...?

Siguen siendo la excepción, pero no se conforman. El proyecto 'Una ingeniera en cada cole', liderado por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) de Aragón, pretende acercar a las más pequeñas el día a día de la profesión. Para la presidenta de esta organización, María Villarroya, la escasa representación de las mujeres en la ciencia se debe, fundamentalmente, a cuatro factores. "La falta de referentes, la excesiva crítica a los logros conseguibles, la ausencia de información sobre la profesión y los modelos clásicos de educación", explica. Esta iniciativa, destinada a atraer a las niñas al estudio y práctica de la Ingeniería, cuenta, en su tercera edición, con la participación de 125 profesionales y visitará más de 65 colegios.

Lejos de las aulas, el ejemplo de mujeres como la zaragozana Anabel Lalana, quien ha dedicado toda su vida a la agricultura intensiva, también sirve de motivación para sus semejantes. "Mi pasión siempre ha sido el campo", explica Lalana, que, a pesar de reconocer la dureza de su profesión, asegura orgullosa que ha realizado las tareas de su ocupación en igualdad. "Una mujer se puede dedicar igual que el hombre a la agricultura. Yo he hecho los mismos trabajos. He llevado el tractor, he cargado peso y he ido a vender los productos a Mercazaragoza de madrugada", concluye.