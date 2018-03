Podemos achaca el "fracaso" de la mesa del ICA a la "incapacidad" de Lambán

El secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, asegura que la mesa técnica del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que concluyó este martes, ha sido "un fracaso". La culpa, en su opinión, la tiene el presidente de Aragón, Javier Lambán, y su "incapacidad para alcanzar acuerdos". Escartín advierte que las bases pactadas entre la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, CEOE-Aragón y el clúster para el uso eficiente del agua Zinnae, entre otros colectivos, son una declaración de intenciones "muy alejada" del acuerdo social comprometido con el Ejecutivo PSOE-CHA para iniciar la tramitación de los presupuestos de este 2018.

Las conclusiones, aprobadas sin la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) –que rompió las negociaciones horas antes de la última sesión–, ni el Ayuntamiento de Zaragoza –que no acudió a ninguna de las reuniones por considerar que la polémica debía de abordarse en la Bilateral– no convencen a Podemos. Sobre todo teniendo en cuenta que, según su secretario general en Aragón, "cada vez son más los aragoneses que se informan, recurren o no pagan el ICA". No parece, por tanto, que vaya a haber un acuerdo que satisfaga a todas las partes antes del 15 de marzo, plazo que se había marcado el Gobierno de Aragón.

Aunque las bases aprobadas por la mesa contemplan criterios de eficiencia, racionalidad y progresividad, el líder podemista afirma que la formación morada "no va a aceptar que Lambán dé una patada para adelante y haga caja a costa de todos los aragoneses". "Ha tenido tres meses para acercar posiciones con las entidades aragonesas, pero lejos de avanzar hacia una modificación profunda del modelo y de los cobros ha despreciado propuestas razonables como la de la Red de Agua Pública de Aragón", dice.