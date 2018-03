El Gobierno aragonés rechaza la donación de cuatro fincas en Pinseque porque no le sale rentable

El Gobierno de Aragón ha decidido rechazar la donación de cuatro fincas de Pinseque, una rústica y tres urbanas, propuesta por un particular por las cargas de urbanización que lleva aparejadas y que se elevan a 242.447 euros. El modo de proceder de Hacienda a la hora de valorar si compensa aceptar un legado es claro: si no es rentable, hay que rechazarlo. Y en este caso no lo es.