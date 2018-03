Cuatro aragoneses entre los 100 mejores nuevos médicos y enfermeras de España

Las calificaciones en el MIR de dos egresados de la Universidad de Zaragoza se han situado entre las 100 mejores de todo el país, mientras que dos enfermeras han conseguido estar entre las 60 más destacadas. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Eduardo San Pedro ha logrado la 56 mejor posición entre todos los médicos, con un total de 91,8659 puntos (entre el ejercicio realizado el pasado 10 de febrero y los méritos académicos adquiridos durante los años de formación). Por su parte, Roberto Calvo ha conseguido 90,9253 puntos, lo que le ha valido para situarse entre los 73 mejores.

“Ha sido una gran sorpresa, ya que los simulacros que hacía me salían bien, pero nunca me hubiera imaginado estar entre los 100 mejores”, reconoce este zaragozano de 29 años. Para él esta no era la primera vez que se enfrentaba a la prueba: “Cuando terminé la carrera, me presenté al MIR y he estado estos años haciendo la residencia en Reumatología del Hospital Clínico Lozano Blesa”. En esta ocasión, Roberto quiere especializarse en Medicina Interna, con el objetivo "de seguir ampliando los conocimientos".