Adela, la bailarina y limpiadora a la que solo le asustan las gallinas

Adela solo le tiene miedo a las gallinas. Y piensa comprarse cuatro. Ya lo tiene todo planeado y se ríe al pensar en que pronto tendrá huevos frescos todas las mañanas. Así es ella, no se le pone nada por delante. Adela Damian tiene 48 años y una vida a sus espaldas tan intensa que resultaría hasta ridículo hablar de la mujer trabajadora sin contar su historia. "¿Vergüenza? Ninguna, yo todo lo que he hecho lo he hecho con mis manos y de forma honrada", asegura al comienzo de la entrevista mientras se enciende un cigarro y brinda con su marido con un vino con cocacola. Por la vida, por 'su viejito' -como llama a su esposo y compañero-, y por "el paraíso": el huerto que tienen arrendado junto a la autovía.

Adela es bailarina de ballet. Bueno, o lo fue. Ha sido tantas cosas que también podríamos empezar este párrafo diciendo soldadora, camarera, dependienta, pescatera, cuidadora de ancianos, limpiadora del hogar y desde hace un par de años, también, hortelana en sus ratos libres. En el fondo esto último lo ha sido desde siempre, pero le faltaban esos ratos. De todas formas, optimista, trabajadora y luchadora son palabras que no podrían faltar en ninguna canción que hablase sobre ella. Y si no, pasen y lean.

Estudió ballet clásico y a los 18 años ya trabajaba en el teatro nacional de Cluj-Napoca, su ciudad natal en Rumanía. Empezó a bailar a los seis años y se le ilumina la cara cuando recuerda lo que le gustaba. "Enorme", dice, mientras se lleva las dos manos al pecho. Pero ella no es mujer dada a las melancolías ni a regodearse en el pasado así que en seguida cambia de pose y advierte: "Que conste que ahora no me da miedo empezar de nuevo. Igual me animo". Y se ríe.

Podías pasarte toda la noche haciendo fila para conseguir comprar una botella de leche o una garrafa de aceite