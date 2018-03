Natalia Zapater, una piloto aragonesa volando por el mundo

Hay tan pocas mujeres pilotos, que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no contempla el uso de la palabra en femenino ("pilota"). En España son cerca de 200 (en torno al 3% del total), según datos del Sindicato Español de Pilotos de Línea Aérea (SEPLA). La zaragozana Natalia Zapater es una de ellas. Lleva 21 años en el mundo de la aviación, primero como auxiliar de vuelo y desde 2006 como piloto. Trabaja para en una compañía aérea internacional y puede encontrarse en cualquier lugar del mundo.

"Desde que tengo uso de razón quiero ser piloto. Me apasionan los aviones desde pequeña. Les pedía a mis padres que me llevaran al aeropuerto de Zaragoza a ver aviones. Y a los Reyes Magos siempre les pedía aviones", recuerda Natalia, de 44 años. Para conseguir su sueño tuvo que esperar unos años, trabajar, ahorrar y estudiar mucho. "Cuando viajaba en avión y veía a los pilotos, me decía a mí misma: si ellos pueden, yo también. No quería llegar a viejecita y arrepentirme por no haberlo intentado", cuenta.

Natalia estudió Económicas y Secretariado internacional y empezó a trabajar en una empresa, pero no le gustaba. Decidió seguir su instinto y se matriculó en una academia de Zaragoza (Lesmes) para estudiar auxiliar de vuelo. Aprobó los exámenes y con 23 años empezó a trabajar de azafata en Air Europa y luego en Iberia durante diez años.

De azafata a piloto