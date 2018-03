La izquierda respalda en las Cortes la reducción en las horas lectivas de los docentes en los centros públicos

Los votos positivos de PSOE y CHA han permitido sacar a adelante una proposición no de ley presentada por Podemos en la que se solicita al Gobierno de España la derogación del “decretazo” de abril de 2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que supuso la ampliación de las horas lectivas del profesorado y la imposición de restricciones en la tasa de reposición de este personal. El Partido Popular ha votado en contra de esta iniciativa, mientras PAR y Ciudadanos se han abstenido.

Además, la proposición insta a la DGA a que, previo acuerdo con los sindicatos representados en el mesa Sectorial de Educación, establezca y aplique las medidas necesarias para que en el siguiente curso escolar 2018-2019 se vuelva a las 18 horas lectivas para el profesorado de ESO, Bachillerato, FP y las enseñanzas de Régimen Especial, y el establecimiento de un máximo de 23 horas lectivas para los maestros de educación infantil y primaria. En el primero de los casos, en este curso 2017-2018 ya se ha bajado hasta las 20 (sobre un horario laboral de 37,5 horas semanales) y en infantil y primaria actualmente son 25 horas lectivas.

El portavoz de Podemos, Carlos Gamarra, ha defendido que esta reducción que significa una vuelta a los niveles de antes de la crisis permitirá potenciar “la atención tutorial, la formación continuada del profesorado y la elaboración y participación en programas de investigación e innovación educativa”, lo que redundará en “una mejor y correcta atención al alumno”.

Asimismo ha criticado que los docentes tienen que hacer frente a una “ingente tarea burocrática” derivada en buena parte de la Lomce que imposibilita que los centros “tengan una plantilla acorde con sus necesidades” y dificulta establecer “horarios adecuados”, además de mermar el tiempo que dedican a cuestiones como la preparación de las clases, la coordinación de los equipos docentes y la innovación.

A pesar del apoyo de las fuerzas del equipo de gobierno, PSOE y CHA, Gamarra ha asegurado tener una “sensación triste y lamentable” porque su formación no alberga ninguna esperanza de que esta proposición no de ley se vaya a llevar a cabo. “Han votado que sí por quedar bien, pero no tienen ninguna intención de cumplir”, ha asegurado.

Por su parte, la diputada socialista, Margarita Periz, que ha presentado dos enmiendas ‘in voce’ que no han sido tenidas en cuenta por Podemos, ha salido al paso de las críticas de la formación morada y ha recalcado que ya hay “una negociación” real en las mesas con las organizaciones sindicales.

EL PP lanza los reproches más duros

Los reproches más duros han llegado desde el Partido Popular, que estaba dispuesto a abstenerse en el asunto relativo a la reducción del horario lectivo de los docentes si los puntos se podían votar por separado. Su portavoz, María José Ferrando, ha recriminado a Podemos que se les nota su falta de experiencia a la hora de gobernar y les ha acusado de “querer llevar ahora la bandera de la Marea y, además, fuera de presupuestos”.

Las representantes de PAR y Ciudadanos, María Herrero y Susana Gaspar, respectivamente, han coincidido en reclamar información sobre si se ha valorado el coste que esta medida puede tener para las arcas de la Comunidad y si se contemplan en los presupuestos que se acaban de aprobar partidas para hacer frente a ello.