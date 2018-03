Marta Gastón es HTV

Hay indicios de que la actual consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón es bastante aficionada a los vídeos de Heraldo TV. En la descripción de su perfil de Twitter no tiene reparos en definirse como "socialista y HTV". Ay, no, qué rabia. Nos informan de que es una infeliz coincidencia, de que no se refiere a la webtv de Heraldo.es, sino a su condición de oscense. ‘HTV’ viene a significar, según ella, "Huesqueta de toda la vida". No es ninguna novedad que Gastón pregone a los cuatro vientos su ascendencia oscense y hay que recordar que fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Huesca entre 2007 y 2011. En la breve descripción en la red social también afirma: "Tras pasar por el Congreso, ahora redecorando mi vida...".