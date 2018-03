Belén Serrano: "En la carretera, hombres y mujeres somos iguales"

Belén Serrano se conoce la carretera de Castellón como si fuera su casa. Lleva 21 años recorriendo con una furgoneta las empresas y pueblos del tramo zaragozano de la N-232 y otras vías secundarias de la provincia. Belén es transportista desde hace 21 en MRW, la única conductora de su empresa en su delegación y una de las pocas de Aragón en su sector.

"No sé por qué hay tan pocas mujeres transportistas y conductoras de camión. Es un trabajo duro: muy físico y requiere mucha concentración al volante. Pero a la que le guste conducir, tenga fuerzas y ganas de trabajar puede hacerlo", afirma Belén, de 47 años, que nació en Alcorisa y vino de joven a trabajar a Zaragoza. Está casada y tiene una hija de 13 años. En la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) hay cerca de 700 conductores socios, de los que solo 14 son mujeres.

El marido de Belén es camionero y a ella le atraía el sector. "Me llamaba la atención y decidí sacarme el carné de conducir de camión. Después fui al INEM a apuntarme al paro y enseguida me llamaron para entrar a trabajar en MRW. Los inicios fueron duros. Primero te tienes que hacer con el vehículo, luego con las direcciones y después con los clientes", afirma. Ella ya se ha hecho con todos, la conocen en los pueblos y la esperan a diario. Muchos clientes tienen su teléfono particular.