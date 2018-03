Alumnos del IES Domingo Miral de Jaca, primer premio por un proyecto sobre Goya

Un grupo de 9 alumnos de 4º ESO del IES Domingo Miral de Jaca, coordinados por el profesor de Historia Alberto Fernández Puig, han ganado el concurso "Tras las huellas de Goya: el manuscrito secreto", organizado por la Fundación Goya en Aragón.

El tema central de dicho certamen es la profundización en el conocimiento de la obra del pintor aragonés y está limitado a 25 grupos de alumnos de todo Aragón. El concurso consta de 5 capítulos, y en cada uno de ellos hay 8 trabajos teóricos y uno práctico. De entre los prácticos, los jaqueses realizaron la maqueta a escala de la casa de Goya en Madrid (La quinta del sordo), un fresco con motivos goyescos, una litografía, un montaje fotográfico recreando los fusilamientos del 2 de mayo y una reinterpretación de un cuadro de Goya por un pintor actual, siendo elegido para este apartado el famoso grafitero londinense Bansky. Estos trabajos fueron realizados entre los meses de octubre y febrero de forma voluntaria y extraescolar.

Para el instituto jaqués ha sido la primera experiencia en este concurso, pero no para el profesor que ha coordinado los trabajos, ya que participó hace 3 con el instituto de Mallén, también ganó en esa ocasión, «y como me gustó el proyecto, quería que tanto el instituto como la ciudad y mis alumnos participaran, y dejar mi huella en cómo se puede reorientar la educación», explica. Por ello, se animó a presentarse, buscó 9 voluntarios, «los hubo y nos embarcamos durante 4 meses trabajando casi todas las tardes de la semana para poder sacarlo adelante». El grupo ganador, llamado ‘Capricho jacetano’, se muestra satisfecho, «pero ha sido duro porque ha habido momentos de crisis en los que casi se llegó a abandonar, porque hay que asumir una responsabilidad que te lleva a cambiar el ocio por el trabajo y eso para un chico de 15 ó 16 años es duro hacérselo entender, pero finalmente hemos salido adelante». El resultado de este trabajo tan importante no ha podido ser mejor, ya que los alumnos del IES Domingo Miral de Jaca han logrado la máxima puntuación posible. Todavía no conocen que día irán a Zaragoza a recoger su diploma acreditativo, que se entregará en el Museo de Goya. Lo que sí saben son los premios: un lote de libros para el instituto sobre Goya, material escolar para los alumnos y un viaje a Madrid (el 20 de junio) con una visita guiada al Museo del Prado para ver la sala de Goya.