Menos plazas y billetes del AVE más caros por la huelga de este viernes en Renfe

En la semana en la que no se deja de hablar del EVA, el futuro tren ‘low cost’, algunos billetes del AVE entre Zaragoza y Madrid se disparan hasta los 91 euros. Los conductores de Renfe se ponen este viernes en huelga y la operadora de trenes se ha visto en la obligación de suspender hasta 106 trayectos de AVE y larga distancia. Aunque los servicios mínimos dictados por el Ministerio de Fomento son del 72%, los paros afectarán a Aragón, que mañana perderá dos conexiones con Madrid y cuatro con Barcelona. Además, consecuencia de la elevada demanda, los billetes de los trenes que sí viajarán se han disparado, por lo que mañana los viajeros deberán buscar alguna alternativa si no quieren rascarse en exceso el bolsillo.

En el caso del trayecto desde Zaragoza a Madrid, por ejemplo, se han suspendido los trenes AVE de las 9.00 y las 19.00. Así, por la mañana ya hay dos trenes completos y para los AVE que salen a las 7.48 y a las 9.43 o las 10.26 solo quedan billetes en preferente por 91,20 euros. También se pueden conseguir algo más baratos, entre 52 y 64 euros, en los que salen a las 8.31 y las 11.43 o, incluso, si se tiene tiempo, se puede viajar en un regional que tarda 4 horas y media en alcanzar la capital de España por 24,90 euros.

El sindicato de maquinistas Semaf ha planteado los paros para protestar por el bloqueo que registra la contratación de maquinistas por parte de Renfe, “que impide cumplir con el plan de empleo pactado con los sindicatos e incorporar nuevos conductores para cubrir los que se acogen al plan de bajas voluntarias". La huelga de mañana es la primera del calendario de movilizaciones previsto por Semaf para la primera quincena del mes de marzo, que se contempla con otras cinco jornadas de paros parciales programados para los días 9, 11, 12, 13 y 14 de marzo.

Los paros también afectan al servicio de trenes regionales y a los Cercanías, donde los servicios mínimos permitirán la circulación del 65% de los programados habitualmente los viernes (se suprimen 208 circulaciones). No obstante, la huelga de los trenes de media distancia también tendrá especial incidencia en Aragón pues, por ejemplo, se pierden dos conexiones entre Teruel y Zaragoza: no partirán de la capital del Ebro los habituales convoyes de las 8.14 ni de las 19.31. En la web de Renfe, cuando se intenta comprar unos de estos billetes aparece un cartel que asegura que “el tren consultado no se encuentra disponible”.

El ministerio de Fomento insistió ayer al fijar los servicios mínimos en que el servicio de transporte de viajeros por ferrocarril se considera "esencial para la comunidad", dado que su supresión "afectaría al derecho de libre circulación". Argumenta además que la huelga se ha convocado en un día de "excepcional movimiento de viajeros", por coincidir un día laboral con el comienzo del fin de semana, explican desde el departamento que dirige Íñigo de la Serna.