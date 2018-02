Las familias del sur insisten en no trasladar a los niños al nuevo colegio hasta tener "garantías"

Las familias del sur insisten en no trasladar a los niños al nuevo colegio del barrio hasta tener "todas las garantías de calidad y seguridad". La asociación de vecinos Arqueros de Arcosur recuerda que ayer venció "la última fecha dada por el Departamento de Educación para la finalización y entrega de las obras". Su presidente, Raúl Chueca, duda de que se vayan a cumplirse los plazos marcados por el Gobierno de Aragón, que garantiza que los centros abrirán sus puertas tras las vacaciones de Semana Santa.

Los padres, explica Chueca, están "inquietos", ya que el aspecto que presentan actualmente las obras "no pinta nada bien". "No queremos que se fuerce el traslado si no se reúnen unas condiciones mínimas", expone. La asociación de vecinos lamenta las "continuas demoras" en la finalización de las obras de la primera fase del colegio, correspondiente al aulario de infantil, aunque este, según explica su presidente, no es el problema. "Los padres entienden que las obras son así, y más teniendo en cuenta el retraso del Presupuesto de 2017. No quieren que se corra", afirma.

Sus palabras van en la línea de lo expresado a principios de mes por otras familias pertenecientes al Valdespartera 3 y al nuevo colegio de Parque Venecia que también abogan por aplazar el traslado hasta el próximo curso. Pese a que Chueca no duda de que el colegio vaya a estar a tiempo, cree que mover a los niños "no tiene sentido" si no está perfectamente equipado. "No queremos que sufran molestias. Experiencias pasadas demuestran que las prisas no suelen ser buenas consejeras. Falta apenas un mes y aún hay que amueblar el edificio, garantizar el suministro eléctrico, el agua caliente... Para nosotros, esa es ahora la prioridad", dice.