Hay trabajo, no hay vivienda, sobran ganas; Abiego pelea por su presente

Abiego es un municipio paradójico en el tema laboral. Explicación; hay varias microempresas y posibilidades de encontrar trabajo en el pueblo, pero no hay vivienda en alquiler y la poca que hay a la venta está a un precio equiparable a los que se piden en Huesca o Barbastro , principales núcleos de población que tiene Abiego en un radio de 50 kilómetros a la redonda. Resultado; la población no crece. Es la preocupación subyacente en el ánimo de los vecinos, dentro de un marco vital próspero (es probablemente el municipio más pequeño de España con centro de salud propio, que atiende a varios pueblos circundantes) y lleno de atractivos para el visitante, amén de alicientes para aquellos que ya han sentado sus reales en el pueblo. Se mira a la cercana Adahuesca con interés por una iniciativa de éxito: viviendas de protección oficial, que se han llenado de gente joven con hijos. El Ayuntamiento valora varias ideas al respecto, y ya habilitó la antigua herrería para albergar a una familia con tres hijos que ha elevado a once los niños de la escuela.

Eva Viñuales regenta actualmente Casa Oliva, decana en el alojamiento rural de toda la zona. "El negocio –explica– lo empezó mi suegro, Jesús Arnal, en 1968, así que este año celebramos los cincuenta años de empeño; todavía vienen antiguos clientes a saludarlo, porque siempre ha sido muy amable y atento con todos; lo sigue siendo, a sus 89 años. En aquél entonces era el bar Oliva, al pie de la carretera; también daban comidas, y pusieron habitaciones en el piso de arriba para convertirse en fonda. En 1990 salió la etiqueta de turismo rural y se inscribieron como Casa Jesús; en 2012 inauguramos el nuevo edificio, con catorce habitaciones repartidas en dos casas. Tenemos barbacoa, zona de juegos, piscina cubierta en uso de marzo a noviembre, futbolín... sirve para desconectar y, cuando toca, celebrar a lo grande".

Los guías y la doctora

Además de los establecimientos turísticos, Abiego cuenta con carpintería activa y centro de salud; es uno de los municipios más pequeños de Europa en contar con este servicio. También están Anna, Álex y sus dos pequeñas; una pareja joven y emprendedora. Anna es de Abiego, y Álex es barcelonés, aunque ya acumula casi media vida en la sierra de Guara; creció en el Maresme y llegó por primera vez a la sierra de Guara a hacer un barranco a los catorce años. "En aquella visita ya me encantó y supe que debía volver –recuerda Álex– así que hice lo posible para seguir esa intuición. A los diecisiete me fui a estudiar para guía de montaña en Benasque y un año después ya empecé a trabajar en Alquézar y Rodellar; poco después me lo monté por mi cuenta en Bierge y desde 2004 busqué casa en Abiego y me establecí aquí. Anna y yo tenemos dos hijas". La mayor, de seis años, ya se ha hecho cinco barrancos, la pequeña también promete. Álex lleva la empresa Guías de Guara, con tres trabajadores y el foco en los barrancos y las ferratas, Anna maneja el consultorio bajo la marca Immed, y ambos se ayudan en el coto del otro, además de llevar a medias la casa rural Isarre. Anna está encantada con la idea de haber desarrollado su vocación en casa. "Soy médico, especializada en montaña y deporte; aquí llevo una consulta de diagnóstico y tratamiento de lesiones en escalada o esquí; también impartimos cursos relativos a cuidados en la montaña y el deporte a médicos y personal de enfermería, y represento a España en la Comisión Internacional de Medicina de Montaña".

El monasterio de San Joaquín es otro de los referentes tradicionales de Abiego. En su día trabajó como casa de acogida para retiros colegiales de los jesuitas, y estuvo a punto de convertirse en hospedería, pero requería de una inversión muy importante porque algunas zonas amenazaban ruina. Ahora solamente se abre la iglesia el día de la fiesta del santo. Se planteó una cesión vitalicia a la familia que asumiera su gestión, sin derecho posterior a propiedad, y el asunto no prosperó. Es un reto de futuro.

Repostería Porta, medio siglo de sabrosa producción para chuparse los dedos

Sus naves destacan a la entrada de Abiego, viniendo desde la nacional; la fábrica de repostería Porta y la distribuidora Somontano de bollería y frutos secos, ambas bajo el mismo apellido familiar, suman catorce trabajadores, de los cuales cinco (incluyendo al actual patrón, Jesús Porta) residen en Abiego. La actividad tiene carácter familiar; se trata de la tercera generación de esta saga emprendedora con experiencia en el sector molinero, que un buen día decidió ponerle un poco de dulce a su existencia y, de paso, a la de sus vecinos. La torta de cazuela y los dobladillos de Porta son famosos en muchos kilómetros a la redonda; en Navidad, cuando más sube el consumo de sus productos, también bordan el turrón de almendra y el tradicional empanadico de calabaza. Por si fuera poco, se han especializado en el ‘plum cake’ de chocolate con salida en las ‘vending machines’ callejeras de toda España, una prueba de que el afán artesano se puede empaquetar con éxito.

LOS IMPRESCINDIBLES

Las huellas de la Fondota

Este yacimiento, uno de los más singulares y mejor conservados de Europa, conserva casi mil icnitas (huellas fósiles) hechas sobre barro hace 33 millones de años, y pertenecen a animales herbívoros ahora extinguidos.

La Colegiata de Abiego

Su solar puede contar toda la historia de Abiego: de antigua mezquita y castillo árabe pasó a iglesia y fortaleza cristiana con la reconquista de 1095. En el siglo XVI la actual construcción sustituyó al templo románico.

Puente medieval

Este puente sobre el Alcanadre, en el camino hacia Junzano, es uno de los imanes para la vista en la zona, rica en atractivos fluviales; también se puede disfrutar del Formiga y el Isuala, con numerosas pozas poco concurridas.

