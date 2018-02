"La vida de mi hija pendía de un hilo, necesitaba esa incubadora"

Luzía Tornos tiene poco más de dos meses de vida, pero su historia es la de una luchadora. En el momento del parto algo falló y la pequeña tuvo una falta de oxigenación. Para estos casos, la uci de la Unidad de Neonatología del Hospital Miguel Servet cuenta con una máquina de hipotérmica terapéutica para reducir el riesgo de discapacidad que puede generar ese déficit en los niños. Pero la mala suerte hizo que el aparato estuviera ocupado y la niña tuviera que ser trasladada rápidamente a Barcelona y su situación se complicara.

La víspera de Nochebuena, Luzía decidió venir al mundo tras 41 semanas de gestación. Era un parto aparentemente normal, sin embargo, cuando nació la pequeña no respondía. "No se movía, la empezaron a reanimar allí y cuando reaccionó se la llevaron a la uci", cuenta la progenitora, Laura López, que apenas era consciente de lo que estaba sucediendo. De otra forma lo vivió su marido, Javier Tornos, envuelto en un ir y venir de médicos. "Nos dijeron que era normal que los niños tarden en reaccionar, pero que a Luzía le había costado más", comenta el padre. Cuando los médicos consiguieron reanimarla la trasladaron a la uci. La pequeña necesitaba una máquina de hipotermia terapeútica, donde tendría que pasar 72 horas para rebajar su temperatura a 33 grados. La casualidad hizo que el único aparato de este tipo que se encuentra en el Servet estuviera ocupado por otro bebé. Por ello y ante la urgencia de la situación, se acordó un traslado al hospital San Juan de Dios de Barcelona, donde había una disponible, de las dos con las que cuenta este centro.

Otra de las desafortunadas coincidencias es que no pudo ser desplazada en helicóptero por las condiciones meteorológicas y tuvo que hacerlo en uvimóvil. Durante el transporte hubo complicaciones y la vida de Luzía "pendía de un hilo", explica su padre. "Tuvieron que entrar al hospital de Lérida porque había sufrido una parada cardiorespiratoria", comenta Tornos, quien de aquella noche infernal recuerda que había un grado y tanta niebla que apenas se podía conducir. Finalmente, tras siete horas la pequeña logró llegar a su máquina de hipotermia terapeútica para recién nacidos que la esperaba en el hospital de la ciudad condal. "Los médicos nos explicaron que llegó con un riesgo muy alto, pero ha ido paso a paso. Cada día le quitaban una máquina", explica este progenitor. "Le pregunté al médico si la niña estaba luchando por sobrevivir, me dijo que sí y me quedé contento", añade.