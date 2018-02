El retraso del plan de vivienda estatal amenaza con reducir las ayudas a un tercio en Aragón

La directora general de Vivienda de la DGA, Mayte Andreu, criticó sin tapujos el «bloqueo» del Ministerio de Fomento, al que responsabilizó de que miles de familias aragonesas se puedan quedar este año sin cobertura pública para sufragar el alquiler o arreglar sus casas. «Nos van a obligar a repartir migajas, se les llena la boca con que hay muchos programas en el nuevo plan, pero no sirven de nada sin dotación», lamentó.

El anterior plan estatal de vivienda expiró en 2016 y obligó a prorrogarlo un año más para no dejar a las autonomías sin cobertura, pero el Gobierno de Rajoy solo dispone de un borrador que ya debería estar aprobado para el periodo 2018-2021. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acaba de anunciar que el plan se aprobará en marzo y convocará a las autonomías para negociar las ayudas, aunque su financiación sigue en el aire porque el Gobierno no ha presentado los presupuestos ni cuenta con los apoyos necesarios.

Ante esta situación, el consejero de Vertebración, José Luis Soro (CHA), decidió adelantarse a los acontecimientos e incluyó sendas partidas de 3 y 2,2 millones para poder licitar un «plan aragonés de vivienda». La primera se destinará al programa de rehabilitación y la segunda, a ayudas al alquiler.

La directora general de Vivienda explicó que no pueden contar con la dotación que finalmente pueda asignar Fomento en las cuentas estatales de 2018, dado que el Gobierno no ha publicado aún su borrador. No obstante, la DGA ha incluido en sus cuentas las mismas cifras del año pasado, 17 millones, además de los 5,2 del plan aragonés. «No sabemos la cifra, ni nos han convocado para negociar nada, pero debemos incluir una partida de cofinanciación para no quedarnos sin fondos si finalmente se desbloquea la situación en Madrid», dijo.

Andreu ya cuenta con las bases del programa de rehabilitación aprobadas por los servicios jurídicos y la Intervención General y ahora debe hacer lo propio con la línea de ayudas al alquiler. «Las bases que hemos redactado son muy amplias, ya que no sabemos cómo acabará el plan estatal y nuestra pretensión es que las convocatorias que hagamos sean ampliables por si llega finalmente financiación de Madrid», detalló.

Con la previsible aprobación de las cuentas autonómicas el próximo día 28, la DGA estará en disposición de abrir el plazo para presentar solicitudes a principios de primavera y se resolverán antes del verano, con un mes de antelación respecto al año pasado. Si para entonces Madrid no ha aclarado la suerte del plan estatal, los 4 millones correspondientes a Aragón (del total de 17 de cofinanciación) se destinará al nuevo plan aragonés de vivienda.

Mayte Andreu admitió que con solo un tercio inicial de los fondos se podrá llegar a una mínima parte de los beneficiarios de 2017. En este sentido, apuntó que han optado por mantener la cuantía de las ayudas, dado que no serviría de nada minimizar las asignaciones. «La rehabilitación es muy costosa y solo funciona el plan si realmente financia. En accesibilidad, se aporta el 80% y las comunidades de vecinos optan entonces por poner, por ejemplo, ascensores», detalló.

El año pasado, se financiaron obras en 160 bloques repartidos por las tres provincias gracias a una aportación pública de algo más de 10 millones. Casi un tercio de las subvenciones a la rehabilitación han servido para renovar 55 edificios de más de 77 años.

La directora general de Vivienda se mostró más preocupada aún por la línea de ayudas al alquiler. El año pasado, con 7,6 millones tras ampliar con 597.000 euros adicionales el programa, se tuvieron que denegar por falta de fondos una de cada cuatro solicitudes que cumplían los requisitos. Si no se salva la situación, este año contará únicamente con 2,2 millones, por lo que no se podrá llegar, ni de lejos, a ayudar a la mitad de las casi 5.000 personas que contaron con una subvención de hasta el 40% de su arrendamiento, cuyo precio medio osciló entre los 267 y 354 euros mensuales en 2016.

Andreu señaló que han optado igualmente por mantener el importe de las ayudas y cubrir todas las mensualidades tras la experiencia de 2016, cuando se dispuso de menos de dinero y se recortó la cobertura de 12 a 9 meses.

Los cuatro millones reservados para cofinanciar el plan estatal facilitarán corregir la situación en el peor de los escenarios, dado que permitirán amortiguar el recorte, dejándolo en algo menos de la mitad de la financiación del año pasado: de 17,6 a 9,2 millones.