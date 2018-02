Solo dos municipios se acogen en todo Aragón a una línea de 24 millones para el empleo joven

Solo dos municipios aragoneses, Huesca y Calatayud, se han acogido a las ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas a la integración de jóvenes en el mercado laboral. El resto ni siquiera habrían presentado candidatura, ya que no aparecen ni en los proyectos no financiables ni en los que se han quedado en reserva.

Se trata de una convocatoria lanzada desde el Ministerio de la Presidencia que ascendía a nada menos que 24,5 millones de euros.

A Aragón apenas llegarán 51.000 euros. Unos 35.000 irán a parar al proyecto ‘Hostelería exprés’, presentado por el Ayuntamiento de Huesca, y otros 17.164 al ‘Plan de formación y orientación’ del Ayuntamiento de Calatayud. Las dos localidades trabajan ya para poner en marcha sus programas, aunque todavía no han puesto fecha a la selección de candidatos. El escaso interés de los consistorios aragoneses no tiene, a priori, una justificación, ya que en las bases no incluían ninguna restricción que impidiera o dificultase sus candidaturas.