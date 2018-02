Domingo de fútbol y… oposiciones

No se trataba de una de las convocatorias más multitudinarias del calendario, pero la asistencia ha resultado bastante elevada. Finalmente han sido 646 personas las que se han presentado, un 77,2% de los 836 inscritos y convocados, lo que da una ratio de 5,4 candidatos para cada plaza ofertada.

A la hora de entrar a las salas de examen, el vestíbulo y algunos de los pasillos estaban abarrotados. El equipo de una treintena de colaboradores encargados de atender a los opositores, resolver dudas y dar alguna que otra indicación para llegar a tiempo a la prueba han tenido que emplearse a fondo. Los profesionales que aprueben podrán ocupar sus puestos el próximo otoño.

Uno de los que este domingo ha probado suerte y se ha estrenado en estas lides ha sido Bruno Martínez, un bioquímico de 28 años que hizo el viaje desde Bilbao en el día para presentarse a Análisis Clínicos. Acabó la residencia en mayo en Tarragona y decidió centrar todos sus esfuerzos estudiando"ocho horas al día, como cuando estaba haciendo el MIR" para preparar estas oposiciones en Aragón y las que en mayo tiene en su tierra natal."Hay que aprovechar esta oportunidad de tener dos oposiciones seguidas. Me he preparado bien por mi cuenta y con exámenes de otros años. No vengo a echar la primitiva", aseguró.

Desde la Comunidad Valenciana se ha acercado Sonia González, de 41 años, que ya trabaja como anestesista adjunta en el Hospital Comarcal de Vinaroz. La experiencia en este terreno es un grado. Lleva dos oposiciones en Valencia y ha firmado sus segundas también en Aragón. Se ha mostrado especialmente crítica con el sistema valenciano, que tachó de "viciado"."Las últimas oposiciones para anestesistas han sido impugnadas por el Sindicato Médico por varias posibles irregularidades, entre ellas nombrar un nuevo presidente del tribunal dos días antes del examen", hac comentado.

El consejero de Sanidad del Gobierno aragonés, Sebastián Celaya, ha aprovechado para acercarse al vestíbulo de la facultad y hacer una valoración de la marcha de esta Oferta Pública de Empleo (OPE). Ha recordado que la comunidad aragonesa es la primera en el conjunto del territorio nacional en realizar los exámenes de la OPE extraordinaria de 2017, con lo que espera que se consoliden plazas ocupadas por personal interino y aquellas que son de difícil cobertura. Ha insistido en el plan para reducir la interinidad actual que supera el 30% al 8% a final de esta legislatura. También ha mostrado su confianza en que el "efecto llamada" permita a profesionales de la tierra volver a trabajar en casa.