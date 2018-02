Beamonte y Lambán se culpan el uno al otro de desestabilizar las instituciones

Beamonte culpó a Lambán del "desaguisado" de Zaragoza porque su suerte está unida a la del alcalde Pedro Santisteve, aunque el presidente está intentando "ponerse de perfil por miedo a la posibilidad de la devolución de los presupuestos de la DGA si se aceptaba la enmienda que había presentado Podemos sobre el ICA". Con este escollo superado, y la garantía de que las cuentas autonómicas saldrán adelante el 28 de febrero, salvo sorpresa mayúscula, el líder popular dio por fracasado el proyecto de la izquierda en Aragón, un acuerdo que ha devenido, según dijo, en un "pacto de trileros".

La situación del Ayuntamiento de Zaragoza, que vive la "crisis institucional más grave de los últimos años", está suscitando una sucesión de "sainetes" que los ciudadanos "no van a perdonar"; lo que llevó a Beamonte a recomendar a Lambán que "no acepte más que los zaragozanos sean la carta con la que ustedes juegan sus particulares batallas".

Aunque el presidente de Aragón recordó que las Cortes "no son el lugar para reproducir los debates municipales", lo cierto es que la actualidad política de Zaragoza y la Comunidad nunca ha estado tan unida. Y ayer quedó más claro que nunca.

Lambán ensalzó de nuevo el "ejercicio de paciencia responsable" que están realizando los miembros de los grupos de CHA y PSOE en Zaragoza. Y justificó el apoyo de los socialistas al presupuesto municipal, y también a la ley de capitalidad: "Por coherencia y pensando en los ciudadanos, vamos a votar los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza sin tratar de boicotearlos ni de dinamitarlos, como hacen ustedes en todas las instituciones".

Más ambiguo se mostró respecto a la ley de capitalidad, quizá para no levantar más ampollas todavía. Aunque recordó que todos los grupos políticos, incluido el PP, propusieron en su día el artículo 14, reconoció que "otra cosa es la aplicación que el alcalde de Zaragoza haga de él. En esa cuestión nosotros no entramos, lo que no quiere decir que compartamos esta aplicación". Pero no mostró una oposición frontal: "Estamos pendientes de ver qué nos dice el Tribunal Constitucional, pero ya le digo que si se centra en el fondo del artículo, nosotros lo defenderemos porque creemos que es plenamente constitucional".

Pero, a pesar de todo, la Comunidad va bien. O así lo cree Lambán, que resaltó que los buenos resultados económicos garantizan que "la estabilidad política aragonesa está a prueba de bombas". Y eso, a pesar del "intento de desestabilizar" del PP, zanjó.