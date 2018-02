"El padre me contó que jugaba con la niña, la lanzó al aire y se le cayó al suelo"

La Fiscalía solicita una condena de 28 años de prisión para el hombre, al que acusa de golpear en la cabeza al bebé de forma intencionada. De hecho, le atribuye un delito de asesinato por la muerte de su hija y otro de lesiones por los supuestos malos tratos al hermano. En cuanto a la madre, Bouchra S., la pena a la que se enfrenta es de 8 años de cárcel, ya que no se le imputa la muerte del bebé, sino solo las fracturas de su otro hijo.

Durante la primera jornada del juicio, el padre negó que golpeara o maltratara a sus pequeños. Preguntado por las lesiones que provocaron el fallecimiento de la niña, este declaró que se le cayó de las manos de forma accidental. Es más, dijo que el bebé ni siquiera llegó a tocar el suelo, puesto que lo atrapó con las rodillas. En cualquier caso, el hombre no mencionó en ningún momento que estuviera jugando con la menor o lanzándola al aire.

La médico del 061 recordó ayer al Jurado que fueron avisados de que había una niña en parada cardiorrespiratoria en Santa Isabel, por lo que se trasladaron allí rápidamente con la ambulancia. "Cuando llegamos, los compañeros ya le estaban haciendo maniobras de reanimación, por lo que les dimos el relevo. Pero al intubarla nos percatamos de que la niña sangraba bastante por la tráquea. Aquello no era nada normal, así que pregunté que había pasado", explicó.

"Al principio, los padres me dijeron que se habían encontrado así al bebé. Me contaron también que estaba como inconsciente y que lo metieron en la bañera para intentar reanimarlo. Sin embargo, una vez en urgencias, el padre manifestó que estaba jugando con la niña, la lanzó al aire y se le cayó al suelo", declaró la facultativa. Según esta, llevaron a la niña con constantes al hospital, pero ya no reaccionaba a los estímulos. La pequeña murió cuatro días después.

En cuanto a las fracturas costales que le fueron detectadas a otro hijo de la pareja, los sanitarios que asistieron al niño en el centro de salud de Santa Isabel declararon este martes que no le apreciaron ningún signo de violencia."Nosotros lo remitimos al Servet porque no engordaba y vomitaba mucho, pero yo no recuerdo ningún traumatismo o moratón", manifestó una enfermera. En el mismo sentido, la médico que vio al niño aseguró que no le detectaron nada extraño en las exploraciones. La defensa, de la que se encarga el letrado Eladio Mateo y que pide la absolución de los padres, mantiene que el menor podría sufrir raquitismo, enfermedad que justificaría las fracturas. Sin embargo, la facultativa negó que presentara síntomas de esta dolencia.