Pueblos cercados por el agua y miles de hectáreas inundadas... hace 40 años

Hoy justo se cumplen cuatro décadas de una gran riada del Ebro que cercó varios pueblos e inundó miles de hectáreas de tierra, obligando a desalojar de sus viviendas a algunos vecinos. Fue la mayor avenida registrada en muchos años, aunque los municipios ribereños han seguido sufriendo hasta hoy otros episodios similares. Las fotografías de entonces, en blanco y negro, reflejan los problemas que ocasionó el nivel del agua, llegando a convertir incluso a Alcalá de Ebro en una isla.

Gregorio Luis Lázaro, de Cabañas de Ebro, tenía 35 años cuando llegó aquella avenida: "Los vecinos estuvimos sin dormir para defender el pueblo". En su memoria, sin embargo, está grabada la riada de principios de 1961, "la mayor que ha venido nunca". El 30 de diciembre de 1960 ya se avisó de la crecida del Ebro en Navarra y sus efectos llegaron unos días después, ya estrenado 1961, a Aragón. Esta riada alertó a los municipios sobre la necesidad de reforzar las defensas. "Eran otros tiempos –recuerda–. No teníamos los medios que hay ahora". Aun así, según cuenta, "el problema para los municipios existe" porque "si no se drena el río, no hacemos nada".

En 1978, Cabañas vio cómo se inundaban casas y las calles se anegaban. Un grupo de vecinos, entre los que se encontraba Gregorio Luis, estuvo "dos días con sus dos noches consecutivas trabajando". La carretera a Remolinos quedó cortada a la salida del pueblo.