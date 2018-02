La falta de bomberos en Huesca triplica los 35 minutos de respuesta que impone la ley

La renuncia de los voluntarios de Sobrarbe a seguir prestando servicio como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo decreto aprobado por el Gobierno de Aragón –que les impide actuar si no están bajo el mando de un profesional– ha vuelto a destapar las graves carencias que tiene la provincia de Huesca en materia de bomberos. Además, ha obligado a la Diputación de Huesca a acelerar los trámites para intentar crear por fin un servicio que preste una competencia que tiene atribuida en la Ley del Fuego. La corporación provincial está dispuesta a aumentar la plantilla, pero argumenta que el Ministerio de Hacienda se lo impide por los límites al techo de gasto.

La falta de bomberos es un problema endémico que afecta a todo el Alto Aragón, donde solo hay 68 profesionales (35 de ellos en el parque de Huesca), lo que obliga a muchas comarcas a tener convenios con sus vecinas para poder atender cualquier emergencia cuando sus parques se quedan sin personal presencial.

No obstante, la situación más precaria la sufre ahora el Sobrarbe tras el plante de sus 45 voluntarios ya que solo cuenta con cuatro operarios de Protección Civil que, en teoría, no podrían atender incendios o accidentes de tráfico pero que siguen siendo movilizados por el 112 cuando hay un suceso así, como ocurrió el pasado fin de semana con dos fuegos en La Fueva. De hecho, desde la Comarca han pedido a la DGA que le aclare por escrito qué trabajos pueden desempeñar estos técnicos, pero aún no ha obtenido respuesta.