Alcolea de Cinca: ¡En el maletín de 'Pulp Fiction' había una tapa!

Ramón Lapuyade comenzó en el proyecto familiar El Portal (padres y hermana) hace veinte años, y aún no cumple los cuarenta. Con el apoyo de su esposa Alicia Carrasquer lleva este restaurante y hostal (doce habitaciones y amplio comedor) que se ha convertido en una referencia para toda la zona. Hace tres meses, no obstante, llegó un gran impulso; Ramón conquistó la segunda plaza en el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos de Valladolid, al que entró a última hora por la baja de otro participante. Como en una película deportiva de tintes épicos, supo abrirse camino hasta el podio con una creación de rechupete: ‘Cordero de la tierra glaseado con cola’. Ahí afloran el dulce, el salado, los ácidos…

El secreto está en el trato del producto, y es que la receta ganadora se las trae. "Lleva alioli de coco, apionabo, mango, una lámina de yuca, curry, menta, naranja, salsa española con los huesos del cordero y el cordero cocinado a baja temperatura y confitado. Hay quien se lo zampa de cucharazo, pero lo mejor es empezar por la yuca", apunta Ramón. Ahora acaba de lanzar una nueva tapa: la ‘Pulp Fiction’, que presenta en un maletín como homenaje a la escena recurrente del filme de Tarantino, en la que nunca se revela su contenido. Es una hamburguesa en pan de tinta, con acabado dorado; lleva pulpo, papada, patata confitada y alioli de ajos fritos con pimentón.

De la zapa a la alta tapa

El Portal aúna las tres bes entre semana y no se afea en las jornadas festivas. "Entre semana vamos al menú de diez euros, es zona de trabajadores, de campo y no te puedes subir al techo con los precios. El viernes es día de tapas, nos juntamos varios establecimientos del pueblo: El Mirador, La Mayor, El Bar de Paco, nosotros, Las Ripas ahora también… antes se sumaban uno de Albalate y otro de Belver, que ahora no siguen. La verdad es que funciona de maravilla, la gente está encantada; hay una ruta de ‘pintxos’ a lo vasco, con las barras llenas. Los fines de semana hay menús más elaborados a 25 euros".