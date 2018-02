Un primer paso

Ante la presión de miles de ciudadanos y de varias organizaciones sociales, el Ejecutivo de la Comunidad está abierto a negociar la reforma del ICA en la mesa técnica sobre este gravamen. Por ahora, su propuesta es revisar la cuota fija, que actualmente asciende a 5,09 euros al mes. No obstante, el presidente Lambán, quien ayer presentó esta primera modificación, no ha concretado aún cuánto la rebajará. La iniciativa del Pignatelli es acertada, pero no acaba de limar todas las aristas de este impuesto. Es importante que la filosofía del gravamen quede clara para que se comprenda su naturaleza, que no es otra que la atención y cuidado sobre el ciclo integral del agua. Igualmente, debe manifestarse su condición y naturaleza solidaria para con todo el territorio aragonés.