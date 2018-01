Biescas: ternera ecológica, patatas fritas y queso artesano

Hablar de Biescas es hablar de cultura, gastronomía, ferias y productores locales, que elaboran con sumo mimo y cuidado los productos que luego ponen a disposición de sus clientes. En esta localidad existe un vivero de empresas agroalimentarias, promovido por Adecuara, donde varios emprendedores hacen uso de los obradores para afianzar sus iniciativas; allí se les facilita parte del proceso productivo y se incentivan pequeñas ideas que necesitan impulso inicial para madurar. En ese vivero trabajan dos productores que han sacado adelante sus proyectos con tesón: Bodegas Balminuta, con su Vino de las Nieves y la familia Cazcarro, que elabora el queso Carlina y tiene otros dos productos artesanales y ecológicos: ternera y patatas fritas.

Cerca de Biescas, en pleno monte, está Orós Alto. Las vacas y los terneros campan libremente allá; el pasto ecológico y el especial trato ganadero dan como resultado una carne natural, sin grasas saturadas. La familia Cazcarro trabaja con la vaca parda de montaña, autóctona; es la que mejor se adapta a esa zona. Javier Cazcarro y su mujer, Sandra Catalán, son las ‘cabezas pensantes’; hace unos 10 años pusieron además en la plaza del ayuntamiento local una pequeña y acogedora tienda, Pyrene, donde comercializan su ternera ecológica y venden otros productos de la zona.

"Abrimos la tienda para tener un punto de venta propio, además de vender otros productos aragoneses", explica Sandra. "Hacemos lotes de ternera ecológica y los mandamos al consumidor final, a los domicilios; no servimos a restaurantes ni a establecimientos porque nuestro nivel de producción no llega", añade. Aunque este primer proyecto les fue bien, no se conformaron y hace cinco años fueron más allá, produciendo patatas fritas ecológicas, ya que en Orós Alto también cultivaban patatas de consumo ecológico que se vendían fuera de Aragón. "Nos dijimos que por qué no las hacíamos fritas, porque en ecológico sólo existía una empresa que no es de Aragón, y nos lanzamos", recuerda Sandra. Las fríen en Villarquemado (Teruel) y las llevan a Biescas en bolsas de 150 gramos.