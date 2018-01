Jesús Ángel Bernal asume la alcaldía de Manchones

En el fallo, acordado entre la defensa del primer edil, la Fiscalía y la acusación, se le impuso una multa de 1.620 euros, el pago de las costas procesales y seis meses de inhabilitación. En su momento, el fiscal consideró que el condenado aprobó la incorporación al padrón de 11 personas, familiares y amigos, algunas con residencia habitual en Valencia. Y sigue pendiente otro proceso contra el Ayuntamiento por no haber autorizado el empadronamiento de otras personas.

Tras la sesión plenaria, que se desarrolló en el salón de actos de la casa consistorial sin incidencias y en menos de 30 minutos, el nuevo máximo responsable reconoció que sus planes pasan por llegar "hasta el final del mandato" y "dar soluciones a los problemas de la localidad". Asimismo, admitió que "nuestra idea es que todo funcione bien y remar en la misma dirección". Por su parte, defendió que tanto él como los otros dos concejales de su formación están "legitimados" y, en su caso, apuntó que esta es su quinta legislatura, "siempre he salido por elección popular y con margen de votos con el resto".

Durante la sesión extraordinaria también tomó posesión el nuevo concejal Ángel Vicente, de Izquierda Unida, quien durante su intervención pidió la dimisión del actual alcalde y los otros dos concejales del PAR: "El delito electoral por el cual ha sido cesado el alcalde afecta de lleno al resto del equipo de gobierno, por ello solicito un gesto de honradez". En declaraciones tras el acto, reconoció: "Me hubiera gustado entrar en otras circunstancias, con unas elecciones completamente limpias". "Queremos lo mejor para el pueblo, pero hasta ahora nuestras propuestas no se han tenido en cuenta y ni siquiera han justificado su rechazo", añadió Vicente. A su vez, aseguró que están "hartos de la situación actual" e incidió en que "debemos democratizar el Ayuntamiento gobernando para todos, para los que nos han votado y para los que no".

La hasta ahora única representante de la oposición, Natividad Badules (PSOE), admitió que la legislatura "está siendo muy dura". La concejal destacó que no están teniendo la misma libertad para ver los expedientes, porque "el secretario se niega a cumplir el horario ni tampoco lo indica". "Quiero ver facturas, las cuentas, y en concepto de qué se pagan dietas en este Ayuntamiento".