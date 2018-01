Así contó HERALDO el nacimiento del actual Rey de España hace 50 años

A las 7.50, la princesa Sofía ingresaba en el Sanatorio de Nuestra Señora de Loreto; eran las 12.35 cuando nació Felipe Juan Pablo Alfonso y Todos los Santos, nombre cuya elección confirmó el príncipe Juan Carlos, quien además confesó pletórico: "Mi alegría es grande por este primer varón de mis hijos. He saltado de alegría cuando me han dado la noticia". 4 kilos 300 gramos, pelo rubio, ojos azules y parecido a su hermana Elena fueron las primeras impresiones de la familia del príncipe.

Así fue como lo contó HERALDO:

La princesa Sofía, esposa del príncipe Juan Carlos de Borbón, ha ingresado esta mañana, a las ocho menos diez, en el Sanatorio de Nuestra Señora de Loreto, donde dio a luz el tercero de sus hijos. La acompañaban el príncipe don Juan Carlos y una comadrona, con los que se dirigió a la habitación 604, que tenía reservada desde hace unos días.

Un niño

El tercero de los hijos de los príncipes doña Sofía y don Juan Carlos de Borbón -un niño- ha nacido a las 12.35 del día de hoy, en el Sanatorio de Nuestra Señora de Loreto.

Los príncipes se casaron en Atenas el 14 de mayo de 1962. La primogénita, Elena, nació el 20 de diciembre de 1963, y fue apadrinada por la condesa de Barcelona y el infante don Alfonso de Orleans; la segunda, Cristina Federica Victoria, nació a las 12.30 del día 13 de junio de 1965, y fue apadrinada por la infanta María Cristina y don Alfonso de Borbón Dampierre.

"Mi alegría es enorme" dice Juan Carlos

“Mi hijo se llamará Felipe Juan Pablo Alfonso y Todos los Santos; aún no sé la fecha de su bautizo, pero puedo adelantar que éste se celebrará en el palacio de la Zarzuela y sus padrinos serán mi abuela, la reina Victoria Eugenia, y mi padre", ha dicho el príncipe don Juan Carlos a los periodistas, esta tarde, en la clínica de Loreto.

"Mi alegría es enorme por este primer varón de mis hijos, alegría que siente toda mi familia", ha continuado diciendo el príncipe. A las preguntas de los periodistas ha contestado que, efectivamente, ya lo ha comunicado a sus padres: "He llamado a Estoril creyendo que ya habían regresado de su viaje por América. Al no ser así, me he puesto en contacto telefónico con Miami, que es donde están ahora mismo. La comunicación no era muy buena y a mi padre, que no me entendía muy bien, le he tenido que gritar ¡que eres abuelo! Mi madre me ha dicho que se ha puesto loco de contento.

El estado de la madre y del niño es satisfactorio. "Mi familia dice que es guapo y que se parece mucho a su hermana Elena", ha manifestado el príncipe don Juan Carlos. El niño, al nacer, pesaba cuatro kilos trescientos gramos, tiene el pelo rubio y los ojos azules. La princesa, que llegó al centro asistencial por su propio pie, entró en el paritorio a las doce, y a las 12.35 daba a luz. Ha estado asistida por el doctor Mendizábal.

"Estoy muy contento de que sea niño. He saltado de alegría cuando me han dado la noticia", ha dicho por último el príncipe, con el que han brindado todos los periodistas reunidos.

Se espera la llegada de doña Victoria

La princesa doña Sofía ingresó en la clínica de Nuestra Señora de Loreto por su pie y fue conducida a la habitación donde esperó el momento del alumbramiento. Junto a ella estuvieron su esposo el príncipe don Juan Carlos; la reina Federica, madre de la princesa; la hermana de ésta, Irene de Grecia, y el marqués de Mondéjar.

Doña Sofía entró en el quirófano a las doce del mediodía, y poco más de media hora después, casi a la una menos cuarto, daba a luz al primer hijo varón de su matrimonio. Al enterarse del acontecimiento, el príncipe expresó su alegría abrazando a las personas que esperaban con él el nacimiento de su hijo.

A los periodistas les fue comunicado el alumbramiento poco después por el director de la clínica, doctor don Carlos García Ortiz.

A la una y media de la tarde llegaron al centro sanitario la princesa doña Pilar y su esposo, para felicitar a los príncipes por el nacimiento de su hijo.

Próxima llegada de la familia real paterna

Parece segura, según círculos no oficiales, la próxima llegada de la reina doña Victoria Eugenia a Madrid, procedente de Lausana, donde tiene su residencia habitual, para conocer a su primer bisnieto y asistir al bautizo del primer hijo varón de los príncipes Juan Carlos y Sofía. Añaden los mismos círculos que la reina madre se alojará en el Palacio de Liria, perteneciente a los duques de Alba.

Asimismo, noticias no confirmadas aseguran el inminente regreso de los condes de Barcelona desde Miami, donde se hallan actualmente; residirán en el Palacio de los duques de Alburquerque. El bautizo del recién nacido, a quien se le impondrá el nombre de Felipe, ha sido fijado, en principio, para el mes de febrero entrante.

Noticia de hemeroteca recopilada por Elena de la Riva y Mapi Rodríguez, documentación de HERALDO DE ARAGÓN